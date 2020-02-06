「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛小天才蕭亞軒的10個金句

▲蕭亞軒在節目中自詡「天賦異稟的愛情小天才」。（圖／翻攝自蕭亞軒微博，以下同）

編輯/ Lily

日前蕭亞軒和小男友黃皓一起上陸綜《吐槽大會》，兩人雖有年齡差，但眼中流動的愛意卻羨煞旁人，回顧多年的愛情史，果真應證「沒有人能一直年輕，但蕭亞軒的男友可以」這句話，她40歲還能悠遊於愛情也並不是偶然，節目中她分享了幾個愛情觀，值得女生一看。

出門認識新朋友

她在節目上喊冤傳言中的男友數目不是真的，但和他吃飯約會的男性友人的確不下100個，她認為多認識朋友約會無妨。

放下無謂的矜持

女生不一定是被動的一方，若是有好感她會主動給對方暗示，製造機會。

要選對地點遇到愛

認識另一半的地點很重要，就能過濾掉一些玩咖。

認清事實，他真實沒那麼喜歡你

雖然憧憬愛情，但並不會過度依賴，較不會給對方帶來壓力。

不要時時刻刻黏著對方

兩人要有各自的交友空間，愛情才會長久。

適時轉移注意力

除了戀愛，工作和經營友情也很重要。

堅守愛情原則，別被沖昏頭

有自己的原則，當對方踩線的時候不用一直退讓，該離開也不會藕斷絲連。

好姊妹永遠是妳的後盾

戀愛中的疑難雜症都會和好姊妹分享，即便失去另一半也不是全世界。

溝通是很重要的事情

溝通是談戀愛的基礎，有事情就開口溝通，別藏在心裡不說。

不愛了也沒有關係，有愛過就好

不愛了就轉身離開，不要拖拖拉拉，分手必須果決。

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