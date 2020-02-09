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5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛

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▲IU、秀智的「初戀臉」5招養成法。（圖／翻攝IU、秀智IG）

▲IU和秀智是許多男生心中的「初戀臉」女神代表。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@dlwlrma、@skuukzky

有一種女生，不用刻意打扮或畫上多精緻的妝容，就能讓男生怦然心動，這種男生都愛、美得好自然又清新的「初戀臉」，像是南韓女歌手IU、「國民初戀」秀智都是標準代表。

但「初戀臉」可不是五官長得好看就行，更重要的是要有不用畫濃妝也水嫩發光的好肌膚。想要跟秀智、IU一樣人見人愛？快跟著韓國美妝大神Pony都認證的5個「初戀臉養成法」，就能跟「初戀臉」更近一步。

▲IU、秀智的「初戀臉」5招養成法。（圖／翻攝IU、秀智IG）

1.眉型和髮型，適合比流行更重要

眉型和髮型對於女生的外表來說，會直接決定別人對你的第一印象，像是很多女星，長髮時只讓人覺得漂亮但沒什麼記憶點，可一剪成短髮或換了髮型，瞬間讓人眼睛一亮、印象更深刻，因此星路大開的也大有人在，所以找到適合自己的髮型比盲目跟隨流行更重要。

而眉型的重要性比起髮型可是一點也不少，妝化得再好，眉毛一不對勁，整個妝容都毀了；而一對適合你的眉毛，不僅能讓五官更立體，還有修飾臉型的效果。

2.日常保養別偷懶

想擁有「初戀臉」，最重要的一個關鍵就是擁有好肌膚。而好肌膚除了天生麗質，當然也能靠後天養成，認真保養更是維持肌膚狀態的必要條件。但認真保養也不是指每天都要擦上十幾道保養，把所有保養品全往臉上擦，而是平日裡至少把最基本的清潔、保濕、防曬做好，到了有假期或比較空閒時，再幫肌膚來個深層護理，就足夠了。另外，保養時也可搭配按摩，促進循環、幫助消水腫，還能幫助讓有緊緻拉提功用的護膚品效果更好。

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▲IU、秀智的「初戀臉」5招養成法。（圖／翻攝IU、秀智IG）

3.多喝水養出水嫩好膚質

喝夠水不僅能幫助消化、排毒、促進循環，還能幫助減肥、消水腫，更是養出好膚質的關鍵，就連韓國美妝大神Pony都說「多喝溫水比吃再多的保健品或美容飲品都有用！」想要有素顏也美翻人的水嫩好肌膚？那就先確保自己有喝夠水，每天至少喝到2000cc，尤其溫熱水更好。

4.培養規律運動的習慣

運動跟「初戀臉」有關係？當然有！運動能促進身體代謝、防止吃胖，也能幫助排除老廢物質和體內多餘水分，不只不容易水腫，還能讓肌膚透出自然的紅潤好氣色。此外，如果平時沒有運動習慣，遇到連假放肆大吃，一不小心胖個十斤八斤，臉跟著變胖變圓還多了雙下巴，還能是讓人一眼愛上的「初戀臉」嗎？

▲IU、秀智的「初戀臉」5招養成法。（圖／翻攝IU、秀智IG）

5.養成健康生活作息

熬夜不僅對身體不好，還會影響到肌膚狀態。大家應該都有經驗，熬夜的隔天，膚色會變得暗沉、蠟黃，看起來氣色好差，甚至有些人肌膚會更乾燥、出現小細紋，連妝都有點上不上去。所以，愛美的女孩們，非必要最好還是不要熬夜！

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關鍵字：

保養, 秘訣, 撇步, 女星, IU, 李知恩, 秀智, Pony, 初戀臉, 養成法, 肌膚保養, 美肌
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