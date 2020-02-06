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【奧斯塔羅】另一半在你心中的重要程度　連朋友都罵你見色忘友

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▲另一半在你內的重要程度吧？。（圖／奧斯塔羅提供）

談上感情
好像全世界只剩另一半
連朋友都罵你見色忘友

不如現在就跟奧斯一起來看
另一半在你內心的重要程度吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這張牌的朋友，你大多時候把對方看的較重要些，甚至會出現有對方就足夠的心態。在愛情的世界裡你是奉獻者，習慣努力也不吝嗇付出，這樣的你們，一旦陷入感情就彷彿世界只圍繞對方打轉，雖然在旁人眼中，會覺得你過了頭，但身在其中的你，通常只要覺得值得就夠了，不過，奧斯還是要提醒你，在乎對方是好事，但別因此忽略自己的感受。

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抽到這張牌的朋友，你其實比較看重自己，因為這張牌代表冒險與困難，所以另一半偶爾會覺得你自私了點，但不會因此而減少付出的愛，只是面臨問題時首重的是自己罷了。奧斯提醒抽到這張牌的朋友，你較容易忽略另一半的想法與感受，要多注意一下囉。

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抽到這張牌的朋友，你很在乎對方是否需要你照顧。對情人有著包容、體貼、關懷的態度，因此你常常將對方的需求擺在第一位，並且只要是能力範圍內的事情，你都會盡心盡力去做，漸漸的也就忽略自己在情感中的需求。奧斯提醒你，適時的關心、體貼另一半是好的，但是自己的感受還是很重要的喔！

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抽到這張牌的朋友，你不會把對方看的比自己重，更多時候你屬於互相的方面。忽略自己一昧迎合對方，並不是你談的感情態度，當你面對問題需求時，你會大方拿出來和對方討論，且適時表達內心的感受，所以抽到這張牌的朋友，奧斯建議你要繼續保持，因為這是非常健康的戀愛心態。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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