歐米茄錶圈變鏡框裝飾　進軍太陽眼鏡賣品味

▲歐米茄除了腕錶、珠寶，新增太陽眼鏡系列。（圖／翻攝omega IG）



記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）在錶界享有盛名，進而推出靈感源自腕錶系列的珠寶，近日更進軍眼鏡圈，與精品眼鏡製造集團Marcolin攜手，推出於太陽眼鏡系列，所有款式都注入歐米茄DNA，讓貴客一眼就能認出品牌設計，還能巧妙與錶配成對。

▲歐米茄貓眼款式太陽眼鏡（左）19,350元，飛行員款式太陽眼鏡17,750元。（圖／歐米茄提供）

歐米茄發表都會風、運動風與飛行員款太陽眼鏡，與其悠遠的製錶歷史緊密相連，例如鏡腳末端裝飾海馬錶款的波浪紋、鏡框邊緣的獨特溝槽則來自錶圈，當中一款復古飛行員太陽眼鏡，靈感則源自超霸阿波羅11號50週年Moonshine™金腕錶。

▲海馬系列錶款波浪紋成為女士太陽眼鏡的搶眼裝飾25,400元，向阿波羅11號致敬的飛行員款式太陽眼鏡32,250元。（圖／歐米茄提供）

與歐米茄同屬Swatch集團的浪琴表（Longines），今年也正式發展眼鏡系列，同樣與Marcolin合作，創作呼應旗下錶款的Classic經典、Heritage傳統與Sport運動3個系列的男、女款太陽眼鏡。

▲浪琴表今年起也首度推出太陽眼鏡系列，男士太陽眼鏡16,900元。（圖／浪琴表提供）