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【奧斯塔羅】單身朋友快來看　2020年你會遇到什麼桃花類型

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▲2020年會遇到什麼桃花類型？。（圖／奧斯塔羅提供）

進入2020相信單身朋友
期待今年可以順利脫單

所以單身朋友
今天就跟奧斯老師一起來看看
2020會遇到什麼桃花類型吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，過往的對象可以參考看看。當然不是要你打擾前任，而是要透過「舊識」認識對象，舉凡以前的同學或是朋友，甚至前同事，這些對象都有望在2020協助你脫單，因此奧斯老師建議你在2020時，試著與舊識連絡感情且多多聚會，如此一來就有機會找到合適的對象囉。

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選到這組牌的朋友，要認識對象不是太困難的事情。選擇這組牌的單身朋友，如果在2020想要成功脫單，可以多往學習、演講活動或是展覽活動發展，因為你的桃花多會開在學習進修的場合，因此奧斯老師才會建議你往這方向尋找；上班族的朋友，2020如果有出差或是進修的機會，也可以在過程中認識對象及朋友，因為這將有機會讓你在2020成功脫離單身，所以趕快動起來吧！

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選到這組牌的朋友，可以多朝聚會、聯誼的場合尋找。這樣的牌組代表聚會及玩樂，有較多的機會是在這方向認識對象，因為彼此會有相同興趣與話題，所以2020想要脫單的朋友，若你挑到這組牌，一定要好好把握，千萬不要窩在家裡不出門喔！

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選到這組牌的朋友，2020結束單身比較渺茫一些，畢竟，這樣的牌組代表休息以及沉澱，要想在這樣的牌組認識適合發展的對象，可能會比較困難了。當然奧斯老師會說，認識桃花不要順其自然，一定要積極認識新朋友，只是挑到這組牌的朋友，你所付出的努力可能要在多一些了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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