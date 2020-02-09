奧斯塔羅12星座一周運勢0210-0216　牡羊擦出愛情火花、水瓶全方位陷入低潮

20200210-0216奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！信任自我的能力，讓自己下周在學／事業上，都更願意接下更多的工作，這樣的狀況於自有事業朋友也是個福音，代表下周將有更多元的發展，通常都會挺不錯的喔！

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為這段感情付出更多，所以下周彼此感情將相處得更加融洽；單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握了。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況了。

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，工作起是來也顯得浮躁許多，因此下周在工作方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作狀況。

2.天蠍座愛情運需要留意：下周在感情運勢方面，要注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心是兩回事。另外，下周對於情感的想法將複雜許多，有阻礙雙方情感的面向出現，要多加注意了。

3.摩羯座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運較不好，如果有買樂透想法，那就要有做善事的心理準備囉。

牡羊座

開運顏色綠色

幸運數字：42

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，讓自己不像以往一樣急躁，這樣的狀況也讓一直以來忙碌的你，終於有時間好好思考未來，所以奧斯提醒你好好享受下周的安穩吧！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為這段感情付出更多，所以下周彼此感情將相處得更加融洽；單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一次的轉機，一定要好好努力，因為這將奠下你日後在工作與學業上是輕鬆或辛苦的重要時刻，所以要避免粗心大意與疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好。

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：41

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起爭執。雖然這樣的爭吵狀況不會持續太久，但奧斯建議下周要控制一下自己的情緒，才不會影響他人喔！

愛情運勢★★★

解析：下周情感世界裡的情緒化會更加明顯且容易影響到另一半，而這樣的狀況也導致雙方容易起些口角，雖然爭執會和平解決，但還是建議避免會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周懂得找出一條舒適的道路，讓自己在目前學／事業上適應更好外，也能避免自己與同事之間有惡性爭執。另外，下周工作上小人會多一些，但多為同事之間的八卦言語。

金錢運勢★★★

解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財運來得快也走得快，所以進了財要好好守住喔！

雙子座

開運顏色：黑色

幸運數字：52

整體運勢★★★★

解析：雙子朋友過往的思考將於下周開始行動，所以下周會是起身動作的一周。其中，因自信心的提升，讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，但還是要避免接下超出能力所及的工作，否則只會破壞自己原有的步調喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方下周願意把過去的問題拋於一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人的情感像是催化般更上一層樓。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：信任自我的能力，讓自己下周在學／事業上，都更願意接下更多的工作，這樣的狀況於自有事業朋友也是個福音，代表下周將有更多元的發展，通常都會挺不錯的喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運勢良好，在工作上的付出有望在薪水上得到實質回饋。

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：75

整體運勢★★★

解析：下周巨蟹朋友對於現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，導致整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息或是努力已久後的休息，下周都將有沉思的狀態。奧斯建議下周適時放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自雙方下周對這樣的感情進入沉思的狀況，但是並非分手，而是需要考量兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上將呈現平淡的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是工作在下周面臨瓶頸，讓你稍稍逃離現實。

金錢運勢★★

解析：偏財運較不理想，除了固定收入之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周避免投資方面的動作會比較好。

獅子座

開運顏色：黃色

幸運數字：96

整體運勢★★

解析：獅子朋友下周顯得憂心落寞許多，許多事情皆無法如自己所意，並且也有很多莫名其妙的狀況需要處理，這些狀況都讓你在下周忙碌且疲憊許多，所以下周要適時放鬆自己，別讓這些事情把你逼得喘不過氣囉。

愛情運勢★★

解析：過往的感情回憶浮現在兩人的愛情生活中，讓某一方感到不悅，所以學習放下過去，將會是下周最重要的課題喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，但卻發現效果始終有限，導致無力感增加許多，最後便轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，才能避免經濟壓力的出現。

處女座

開運顏色：橘色

幸運數字：01

整體運勢★★★★★

解析：下周處女的朋友內外在將調整的相當良好，並且對目前的環境感到相當滿足。另外，下周有接近成功的可能性，所以長久以來一直努力的事情，或許在下周就能看到成功的希望喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，因此感情生活方面會非常美滿；單身的朋友下周有望出現桃花，一定要多多把握了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，且下周在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過度慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子喔！

天秤座

開運顏色：紅色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：下周天秤的朋友對於現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但奧斯提醒，停下腳步休息室可以的，不過，別停下自己對來來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情中且不願意打破這樣的感覺，奧斯提醒要是習慣了，也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，算是相當穩定的一周，讓自己在目前環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

天蠍座

開運顏色：天空藍

幸運數字：79

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，因此也讓自己心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意自己內心層面的感受，並且要避免透過物質追求來彌補內心的缺乏喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心是兩回事。另外，下周對於情感的想法將複雜許多，有阻礙雙方情感的面向出現，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，可簡單看出下周實際許多，代表目前在工作努力奮鬥外，除了掙錢還是掙錢，但卻隱含著過度勞累的狀況，奧斯醒下周工作方面要適時的休息囉。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是偏財運方面。如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：20

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素將充斥在射手朋友的生活裡，過往的努力在下周開始獲得回報，並且對於目前的生活感到滿意許多；若過去偷懶的朋友，下周收穫程度可就差強人意了。另外，奧斯提醒下周物質慾望將提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別因物慾過高導致月底經濟拮据囉。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶。另外，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為另一半下周會是挺需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面對於現況感到知足，較安於現況發展裡頭；若是自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況了。

摩羯座

開運顏色：土黃色

幸運數字：17

整體運勢★★

解析：累意充滿在摩羯朋友一周的生活中，或許是工作與生活中瑣碎的事情多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。另外，因為這樣的狀況也導致一些問題的產生，不過，下周適時的放鬆自己，或許能改善現況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都願意為了這段感情努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，並且加上彼此對於情感的想像太過美好，所以下周面臨現實狀況時將感到些許落差。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份，則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事；但若是自有事業的朋友，下周就要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些囉。

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果有買樂透想法，那就要有做善事的心理準備囉。

水瓶座

開運顏色：灰色

幸運數字：95

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友面對人、事、物，感到諸多不順利，不管是計畫受阻或是順利的事情開始有狀況，都暗示下周會是個不順的周期，奧斯建議下周做事要多注意，才能避免影響日後狀況。

愛情運勢★★

解析：雙方價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到事情讓雙方有了差異，所以奧斯建議下周脾氣要緩著些，並多點耐心，才不會讓上述狀況影響彼此情感囉。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，工作起是來也顯得浮躁許多，因此下周在工作方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作狀況。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，因為有破財的狀況存在喔！

雙魚座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：35

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友分析能力稍嫌不足，容易接受超出自己能力的責任，導致自己感到壓力。另外，就目前的事情來說，存在無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下周先將自己的工作做好，再去接受其他事務請求，不然最後只會連帶分內工作一起搞砸喔！

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了大問題，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，感情不忠誠的朋友下周可能會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得無法有效掌握分內工作或是接到超出能力範圍的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意了。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷導致經濟壓力，因此要多開源節流，避免因一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

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