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超夢幻餅乾鞋來了！「紅絲絨蛋糕底」偷偷增高2倍　全台限量開賣

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▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲女孩們大愛的餅乾鞋旋風持續延燒。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

餅乾鞋旋風持續延燒，法國軍靴品牌PALLADIUM這回復刻品牌九零年代經典厚底帆布鞋，推出全新「PALLASHOCK巧克力鞋」系列，除了有雙倍厚度的巧克力大底之外，限量紅絲絨蛋糕、草莓奶昔與檸檬乳酪3大配色一看就嘴饞！

▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲PALLASHOCK巧克力鞋採用雙倍厚度巧克力大底， 鋸齒橡膠大底與粗刻直條紋結合。（圖／品牌提供）

餅乾鞋的魅力女孩們都難以抗拒， PALLADIUM此次全新PALLASHOCK巧克力鞋，設計了雙倍厚度巧克力大底，透過大鋸齒橡膠大底與粗刻直條紋結合，不知不覺有拉長身高比例的效果，嬌小女也能輕鬆上腳。另外，宛如可口巧克力的鞋底，搭配側踝低筒剪裁設計，連細節處都相當減齡。

▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲PALLASHOCK巧克力鞋 。（圖／品牌提供）

▲（依序）紅絲絨蛋糕、草莓奶昔與檸檬乳酪為限量配色，均NT$2,480 。（圖／品牌提供）

配色方面更是一大亮點，此次限量色有紅絲絨蛋糕、草莓奶昔與檸檬乳酪，以甜點名稱為靈感，成功詮釋女孩們的夢幻單品，像是紅絲絨遇上巧克力底，微微淡粉色的草莓遇上奶昔以及適合春夏交接之際的亮黃色，打造上腳的輕盈度。另外，也有焙茶拿鐵、香草奶昔、藍莓起司、白巧克、黑巧克等簡約配色，豐富日常穿搭。

▲Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger發表 DELEGATION EX™致敬東京奧運，NT$4,580。（圖／品牌提供）

與此同時，日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger發表 DELEGATION EX™，靈感源自1964年東京奧運會上日本隊所著鞋履，以潮流的厚底設計重新詮釋，鞋舌復刻元組鞋的「TOKYO ONITSUKA」字樣，並在鞋墊上畫有賽道圖案，三款配色包括耀眼的電光藍皮革、草綠色、簡約黑色都能打造不同時尚魅力。

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關鍵字：

PALLADIUM, 帆布鞋, 餅乾鞋, 增高鞋, PALLASHOCK, 巧克力鞋
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