朴敘俊「栗子頭」尬丁海寅　一個重點MAN味硬是多一截

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南韓偶像劇男神朴敘俊因出演漫畫同名改編新劇《梨泰院CLASS》，為求還原度而剪了一顆呆萌的「栗子頭」，引起相當高的討論度，一甩滿地皆是的逗號瀏海，超齊的短瀏海看似很傻呆，卻意外的帥氣滿分！而另一位韓劇男神丁海寅過去也曾留過類似髮型，雖用顏值完美駕馭，卻少了一股朴敘俊的男人MAN味。

▲朴敘俊為新戲剪「栗子頭」。（圖／Netflix提供、翻攝自webtoon）



當初接演新戲曝光新髮型時，朴敘俊自嘲自己像顆栗子，也就是「栗子頭」名稱的由來，是以平頭為基底，並在前額蓋上非常短的平瀏海，與《梨泰院CLASS》中漫畫男主角的髮型如出一轍。

一般人對於這樣的髮型通常會覺得很可笑，但是朴敘俊這一剪圈了更多粉，除了有逆天的顏值加持，重點在「眉型」，剪了栗子頭之後，朴敘俊的眉毛比起先前長瀏海髮型時更加俐落，且強調眉峰角度，髮色與眉毛都染回最天然的黑色，與白皙的膚色形成強烈對比，才能以31歲之姿，用爽朗外型飾演高中生。

▲髮型初曝光時朴敘俊自嘲像栗子。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013，以下同）



換上新髮型後，朴敘俊在IG上也不定期更新日常穿搭照，私下擁有多雙潮鞋、以潮流穿搭為主，特別適合現在的髮型，感覺上年輕了不少，粉絲們也紛紛表示很想歡這樣的風格：「很有MAN味！」如今新戲已於1月底開播，想看更多頂著「栗子頭」的朴敘俊記得要鎖定《梨泰院CLASS》！

在 Instagram 查看這則貼文 박서준（@bn_sj2013）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 6 日 上午 1:28 張貼

而男神丁海寅過去也曾剪過類似的髮型，激短的瀏海在他臉上就是可愛感十足，尤其是笑起來如同小狗般的可愛模樣最讓女粉絲們心花怒放。仔細看可以發現丁海寅的眉毛角度趨近「平眉」，有時還會稍稍變成「八字」，營造出的感覺就比較溫柔、無害，與朴敘俊強調眉峰的英氣眉型相差甚遠。

▲丁海寅的眉型較溫柔、無害。（圖／翻攝自IG@holyhaein，以下同）



雖然少了點MAN味，當時丁海寅以此短髮造型出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》與《機智牢房生活》時照樣狂吸粉，絲毫不遜色。

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