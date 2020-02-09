精品iPhone 11手機殼超燒！香奈兒經典菱紋附小口袋、Dior緹花就是美

編／Linda 圖／翻攝自品牌官網

近期，3C產品的推陳出新讓其周邊商品成為各大品牌重視的市場，香奈兒（Chanel）針對iPhone 11推出全新質感羊皮菱紋手機殼，背面還附卡夾貼心設計，經典雙C金屬logo、黑色配調更是永不退流行的雋永元素，LV則推出兩色簡約掀蓋殼，Gucci聯乘米奇趣味十足...每款都超值得入手收藏，想幫手機換新衣的人手刀動作！

Chanel iPhone XR 經典手機殼，NT$ 19,600

顆粒小羊皮質料的雅緻配上黑與酒紅色調，簡單風格卻最為經典。

Chanel iPhone XS Max 手機殼，NT$ 20,200

Chanel iPhone X & iPhone XS 手機殼，NT$20,200



LV iPhone XR 手機殼，NT$12,400



LV這款iPhone XR手機殼外形纖薄，配置功能性吸附式表面，可牢牢固定手機，還有一個實用的口袋及信用卡夾層，有黑色跟紫紅色兩款配色，簡約有型。

Disney X Gucci iPhone X & iPhone XS 手機殼，NT$13,500

喜歡米奇的人千萬別錯過Gucci和迪士尼聯乘的手機殼，栩栩如生的米奇一躍GG logo上顯得有趣活潑，以棕色的皮革營造出復古美感，一點都不無聊。

Dior Oblique iPhone XS Max 手機殼

Dior Oblique藍色緹花帆布iPhone XS Max翻蓋式手機套，以品牌經典Oblique圖騰設計，點綴藍色頂級小牛皮細節，散發古典優雅的氣息。

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