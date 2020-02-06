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瑪格羅比頂著低溫「中空露美胸」　西裝直接開衩到底辣翻全場

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▲小丑女。（圖／CFP）

▲瑪格羅比（Margot Robbie）5日以火辣中空裝亮相新電影紐約首映。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）演出《自殺突擊隊》小丑女一角爆紅，絕美臉蛋和無可挑剔的身材是一大亮點，昨（5日）瑪格羅比為電影《猛禽小隊：小丑女大解放》宣傳，更是不畏當地5度以下低溫，以一路開衩到肚臍的深V西裝見客，隨即引發外媒熱議。

瑪格羅比出演電影《猛禽小隊：小丑女大解放》近日頻頻公開亮相，昨日現身紐約首映會，她頂著一頭招牌金髮，穿著Alexandre Vauthier 2020春夏套裝，一白一黑的對比相當亮眼，搭配胸前的抓皺花朵點綴豐富度，運用俐落剪裁彰顯她顯瘦體態。

當然最吸引人的就屬除了西裝之外，衣內一絲不掛，直接露出渾圓的上圍曲線，瑪格羅比亮相在鏡頭前顯得落落大方，行走之餘更是時不時露出側面線條，讓人視線難以離開，整體造型遊走於幹練與性感之中取得巧妙平衡。

▲小丑女。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪格羅比4日換上Acne Studios棕色大衣搭配皮褲現身紐約街頭，包緊緊依舊亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

時隔一日，瑪格羅比以優雅的Acne Studios棕色大衣搭配皮褲現身紐約街頭，腳踩Sarah Flint白色高跟鞋呼應短版白色上衣，對比起宣傳造型顯得保守許多，不過即便全身包緊緊，氣質依舊相當完美。

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

小丑女, 自殺突擊隊, 瑪格羅比, Margot Robbie
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