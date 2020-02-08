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海莉婚紗讓Off-White奪冠全球熱門品牌　羽絨之王也上榜

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編輯／Duke

Lyst 2019年Q4季度全球熱門品牌排名終於出爐，由Virgil Abloh主導的Off-White再次奪下冠軍，這是該品牌在2019年的第三個冠軍，同時說明Off-White並沒有因Virgil Abloh入主Louis Vuitton（LV）男裝創意總監而有所下滑。至於近年火熱的Gucci、Balenciaga則是分居第二名與第三名。

為了統整出最公正的全球熱門品牌排名，Lyst透過900萬購物者與12,000名設計師於網路商店中的搜索以及瀏覽、購買、討論度等數據分析，整理出近三個月的熱門品牌。

Q4季度的冠軍Off-White，靠著更換品牌Logo、宣布在邁阿密開設新店以及海莉（Hailey Bieber）的結婚婚紗拿下第一；第二名的Gucci則是透過開啟「Gucci Pin」世界巡迴期間限定店、與哈利（Harry Styles）聯手製作專輯商品取得大量的曝光度；受到年輕世代喜愛的Balenciaga，因發布與世界糧食計畫署（World Food Programme）的合作商品以及艾瑪華森（Emma Watson）穿著品牌洋裝出席新電影《她們》（Little Women）首映會，使得品牌搜索量提升不少，最終獲得第三名的佳績。

▲lyst q4。（圖／翻攝自IG@virgilabloh、Gucci、品牌提供）

▲靠著更換品牌Logo、以及Virgil Abloh替海莉設計的結婚婚紗，Off-White拿下Lyst Q4的冠軍。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

▲lyst q4。（圖／翻攝自IG@virgilabloh、Gucci、品牌提供）

▲Gucci透過開啟Gucci Pin世界巡迴期間限定店與哈利（Harry Styles）聯手製作專輯商品取得大量的曝光度。（圖／翻攝自Gucci）

▲lyst q4。（圖／翻攝自IG@virgilabloh、Gucci、品牌提供）

▲Balenciaga與世界糧食計畫署共同推出商品。（圖／品牌提供）

另外，以羽絨衣聞名的Moncler，靠著首席執行長雷莫（Remo Ruffini）榮獲英國時尚大獎「最佳商業領袖」、開設全新旗艦店以及推出植物性羽絨衣等因素，成功由Q3季度的第十四名大舉進步到第四名，可說是Q4季度的最大黑馬。儘管這份榜單多為奢侈品牌，但Stone Island、Nike、Yeezy、Canada Goose、Dr. Martens等機能、運動、潮流、鞋履品牌也都有入選前二十名。

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關鍵字：

Lyst, 全球熱門品牌, VirgilAbloh, Off-White, LouisVuitton, Gucci, Balenciaga, HaileyBieber, 哈利, 艾瑪華森, 她們, 羽絨衣, Moncler, StoneIsland, Nike, Yeezy, , Dr.Martens
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