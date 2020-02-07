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亮･珠寶／蝴蝶胸針飛進巴黎博物館　CINDY CHAO國際舞台發光

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▲CINDY CHAO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CINDY CHAO 2008年首件年度蝴蝶創作「紅寶側飛蝴蝶胸針」，獲巴黎裝飾藝術博物館肯定納為珍藏。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

來自台灣的藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，再度創下新的里程碑，設計師趙心綺（Cindy Chao）一年僅有一件的「年度蝴蝶」中編號No. I、2008年發表的「紅寶側飛蝴蝶胸針」，獲法國巴黎裝飾藝術博物館 (Musée des Arts Décoratifs，簡寫為 MAD)」肯定收為館藏，成為繼2009年「皇家蝴蝶胸針」獲美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History）珍藏後，第二件被國際頂尖博物館收藏的作品，成為她創業15周年最好的禮物。

▲CINDY CHAO 。（圖／記者陳雅韻攝）▲CINDY CHAO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲紅寶側飛蝴蝶以 360 度環繞鑲嵌，主石為12.89 克拉緬甸無燒蛋面紅寶石。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲2009年「皇家蝴蝶胸針」獲美國史密森尼國家自然歷史博物館珍藏。

創立於1864年的巴黎裝飾藝術博物館，與羅浮宮、奧賽美術館並列巴黎三大博物館，收藏超過50萬件的裝飾藝術藏品，當中被納為館藏的珠寶品牌包括卡地亞（Cartier）、寶詩龍（Boucheron）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等百年珠寶世家，CINDY CHAO的蝴蝶胸針同台展示，印證她在藝術珠寶之路的堅持。

▲CINDY CHAO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲法國前總統密特朗Mitterrand家族成員藝術家Jean Gabriel Mitterrand（左），同場祝賀Cindy Chao。

獲巴黎裝飾藝術博物館收藏的2008年「紅寶側飛蝴蝶胸針」，描繪一隻破蛹而出準備展翅高飛的蝴蝶，訴說的正是Cindy在2007年紐約佳士得拍賣獲得肯定的心境，以360 度環繞鑲嵌呈現蝴蝶美態，線條則有全速向前的力量感，深獲國際肯定，博物館特別舉辦晚宴慶祝，包括法國前總統密特朗Mitterrand家族成員藝術家Jean Gabriel Mitterrand、法國凱薩獎影后Isabelle Adjani均共襄盛舉。

▲CINDY CHAO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲法國凱薩獎影后Isabelle Adjani佩戴CINDY CHAO的作品出席慶祝晚宴。

CINDY CHAO的年度蝴蝶不僅被博物館肯定，更是收藏家眼中的夢幻逸品，預約收藏已排至2023 年。Cindy曾透露近幾年創作的心境已有所轉變，從早期創業維艱，作品多以黑白色系反映孤獨情緒，到近來用色更為鮮明大膽，代表邁入自信、成熟的階段，唯一不變是堅守藝術珠寶的定位，讓她在國際舞台上持續發光發熱。

關鍵字：

CINDY CHAO, 趙心綺
fashion.net

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