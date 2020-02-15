這雙橘色厚底高筒又夠美！擁有七彩All Star，豐富你的春季穿搭

編輯／Duke

經典鞋款就是永不退流行的保證，像是Dr. Martens的馬汀鞋、Vans Old Skool等，不過，說到鞋櫃裡最不可或缺的鞋款，絕對是Converse的Chuck Taylor All Star。這雙使於1917年的不朽傳奇，推出至今不斷進化，也是許多品牌做為聯名的首選。近期，日本Converse再度帶來以最高規格製作的「Made In Japan」All Star，並採用搶眼的橘色為主調。其中，為了迎接即將到來的春天，編輯便以彩虹為主題，挑選七款不同配色的All Star，讓各位春天能夠盡情玩穿搭。

1.Converse Chuck Taylor All Star「Made In Japan」

這款日本製造的All Star與普通款不同，其設計參考Chuck 70的鞋型，並在鞋底採加厚造型，最後於鞋後跟注入「All Star」與「Made In Japan」字樣。

▲Converse Chuck Taylor All Star「Made In Japan」，定價為日圓13,200元（約台幣3,600元）。（圖／翻攝自Converse官網）

2.Converse Chuck 70 紅、黃

Chuck 70為All Star的延伸款，整體除了舒適度大幅提升外，Chuck 70的鞋頭較為修長，並且縫線、鞋面帆布用料更加扎實，使得耐穿性增加許多。

▲Converse Chuck 70，定價為台幣2,600元。（圖／翻攝自ABC-MART官網）

3.Converse Chuck 70「Mono Patchwork」米白、森林綠

近期發售的Mono Patchwork系列共推出兩款配色，分別為米白與森林綠。該系列採用拼接設計，但與先前不同，此次為帆布、斜紋布、尼龍以及針織等不同的面料組成，因此定價較其他的Chuck 70高一些。

▲Converse Chuck 70「Mono Patchwork」，定價為台幣4,180元。（圖／翻攝自SSENSE官網）

4.Converse x GOLF le FLEUR*「Chenille」

由Converse攜手造物主泰勒（Tyler, The Creator ）打造的GOLF le FLEUR*系列是Converse最具知名度的聯名系列之一。這回雙方於設計上，延續經典的小花鞋底設計，並運用大面積的粉色帆布為主軸，最後再用「GOLF le FLEUR*」毛線立體文字完成設計。

▲Converse x GOLF le FLEUR*「Chenille」，定價為台幣3,180元。（圖／翻攝自Sneakersnstuff官網）

5.Converse Chuck 70 Renew Denim

透過舊衣回收處理製成的Renew Denim，是一款採用三種不同水洗程度牛仔布料拼接而成的鞋款。其外側鞋面採用黑色牛仔布、鞋舌為深藍牛仔布、內部則是淺藍牛仔布。

▲Converse Chuck 70 Renew Denim，定價為台幣2,680元。（圖／翻攝自Converse官網）

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此外，Nike在2018年發售的Nike Air Max 1/97，是一雙由知名古著店Round Two主理人Sean Wotherspoon設計的鞋款。他使用Air Max 1的鞋底，結合Air Max 97的流線外型，並採用極具質感的「燈心絨」面料以及復古感十足的彩虹配色，也使得發售當日引起瘋狂的排隊人潮。

▲該鞋款目前僅能透過二手市場或是轉售市場購得。（圖／翻攝自Nike官網）