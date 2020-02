這雙橘色厚底高筒又夠美！擁有七彩All Star，豐富你的春季穿搭

編輯/Duke

經典鞋款就是永不退流行的保證,像是Dr. Martens的馬汀鞋、Vans Old Skool等,不過,說到鞋櫃裡最不可或缺的鞋款,絕對是Converse的Chuck Taylor All Star。這雙使於1917年的不朽傳奇,推出至今不斷進化,也是許多品牌做為聯名的首選。近期,日本Converse再度帶來以最高規格製作的「Made In Japan」All Star,並採用搶眼的橘色為主調。其中,為了迎接即將到來的春天,編輯便以彩虹為主題,挑選七款不同配色的All Star,讓各位春天能夠盡情玩穿搭。

1.Converse Chuck Taylor All Star「Made In Japan」

這款日本製造的All Star與普通款不同,其設計參考Chuck 70的鞋型,並在鞋底採加厚造型,最後於鞋後跟注入「All Star」與「Made In Japan」字樣。

▲Converse Chuck Taylor All Star「Made In Japan」,定價為日圓13,200元(約台幣3,600元)。(圖/翻攝自Converse官網)

2.Converse Chuck 70 紅、黃

Chuck 70為All Star的延伸款,整體除了舒適度大幅提升外,Chuck 70的鞋頭較為修長,並且縫線、鞋面帆布用料更加扎實,使得耐穿性增加許多。

▲Converse Chuck 70,定價為台幣2,600元。(圖/翻攝自ABC-MART官網)

3.Converse Chuck 70「Mono Patchwork」米白、森林綠

近期發售的Mono Patchwork系列共推出兩款配色,分別為米白與森林綠。該系列採用拼接設計,但與先前不同,此次為帆布、斜紋布、尼龍以及針織等不同的面料組成,因此定價較其他的Chuck 70高一些。

▲Converse Chuck 70「Mono Patchwork」,定價為台幣4,180元。(圖/翻攝自SSENSE官網)

4.Converse x GOLF le FLEUR*「Chenille」

由Converse攜手造物主泰勒(Tyler, The Creator )打造的GOLF le FLEUR*系列是Converse最具知名度的聯名系列之一。這回雙方於設計上,延續經典的小花鞋底設計,並運用大面積的粉色帆布為主軸,最後再用「GOLF le FLEUR*」毛線立體文字完成設計。

▲Converse x GOLF le FLEUR*「Chenille」,定價為台幣3,180元。(圖/翻攝自Sneakersnstuff官網)

5.Converse Chuck 70 Renew Denim

透過舊衣回收處理製成的Renew Denim,是一款採用三種不同水洗程度牛仔布料拼接而成的鞋款。其外側鞋面採用黑色牛仔布、鞋舌為深藍牛仔布、內部則是淺藍牛仔布。

▲Converse Chuck 70 Renew Denim,定價為台幣2,680元。(圖/翻攝自Converse官網)

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App

此外,Nike在2018年發售的Nike Air Max 1/97,是一雙由知名古著店Round Two主理人Sean Wotherspoon設計的鞋款。他使用Air Max 1的鞋底,結合Air Max 97的流線外型,並採用極具質感的「燈心絨」面料以及復古感十足的彩虹配色,也使得發售當日引起瘋狂的排隊人潮。

▲該鞋款目前僅能透過二手市場或是轉售市場購得。(圖/翻攝自Nike官網)