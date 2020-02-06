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蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

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▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲蔡依林出鏡PUMA最新形象照公開，超狂螞蟻腰引發熱議。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天后Jolin 蔡依林可以說是新一代帶貨女王，近日與PUMA拍攝的形象照公開，蔡依林換上一身Metal Splash系列運動勁裝，露出超纖細螞蟻腰，站在四周鏡面圍繞的場地折射出不同角度，堪稱零死角的美度引發熱議。

蔡依林接下PUMA代言後，每每有形象照釋出便讓粉絲轟動，這回依舊以女力氣勢回歸，蔡依林綁起超高馬尾，穿上Metal Splash 系列訓練勁裝，打造呸式運動風，全黑運動服以金色袖口點綴，更不忘露出緊實馬甲線，一展絕美螞蟻腰。

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲蔡依林身穿Metal Splash 系列訓練勁裝，連帽外套NT$2,680；腳踩LQDCELL Shatter Mid鞋，NT$3,580。（圖／品牌提供）

此外，蔡依林腳踩LQDCELL Shatter Mid鞋款，獨特流線外型設計與黑金配色相互襯托，鞋跟半透明流金 LQDCELL 氣室科技點綴銀河橡膠大底，同時也採用了一拉既穿的無鞋帶設計，完美包覆腳型，結合輕量超彈力中底，性能與外觀都相當有看點。

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲蔡依林擺出超有架勢的模樣，站在鏡面背景下完全無死角。（圖／品牌提供）

焦點回到品牌釋出的一系列美照，蔡依林時而舉起雙手，時而抬腳展現超狂運動架勢，並且站在被鏡面包圍的背景下，360度都被放大檢視，也絲毫看不出任何破綻，依舊電暈粉絲，畫面一公開便引起大家回應：「女王降臨」、「蔡依林無死角」、「這個腰簡直了」。

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關鍵字：

PUMA, 蔡依林, Metal Splash, LQDCELL Shatter Mid
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