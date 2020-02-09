離不開被窩就把它穿著走　套進樹懶暖墊，移動到哪都超保暖

編輯／Emily 圖／翻攝自store.world.co.jp、felissimo.co.jp

天氣寒冷的時候只想包在被窩裡～日本就有一款保暖小物，把被子、枕頭、墊子結合在一起，變成可以穿在身上的暖墊！穿著它就像捲著棉被，移動到哪都超保暖，軟軟的質感還能變成墊子，讓你隨時倒頭就睡。重點是有樹獺、Hello Kitty、拉拉熊等可愛造型，穿在身上超級療癒。

這個可穿式暖墊是由日本品牌SHOO LA RUE所推出，軟軟澎澎的設計就像把棉被、枕頭跟床墊結合。平放看起來就像個睡袋，但其實可以穿在身上，裡面還鋪上具保暖效果的毛，穿著它移動或躺在地板直接睡都不會冷～

長得像油條、螺旋麵包的暖墊，有拉拉熊、Kitty、布丁狗卡通人物系列，看起來超可愛～還有萌萌的樹獺、鱷魚、水獺造型，每一款都好喜歡。

不只大人、小孩穿得開心，家中的寵物也喜歡鑽進鑽出，把它當成自己的窩，寒冷冬天真該趕快購入一個。可穿式暖墊售價3,998日圓未稅（約台幣1,097元）。

在 Instagram 查看這則貼文 （@9po_oh）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 14 日 上午 7:04 張貼

除了這個暖墊，日本雜貨Felissimo也推出過一款樹木造型的睡袋，枕頭部分是茂密的樹葉，身體則裝進咖啡色樹幹，看起來就像話劇演大樹的裝扮，但樹幹其實是質地柔軟的被子，蓋起來一樣有保暖效果，睡進去可以瞬間解除疲勞、進入夢鄉～樹木睡袋售價13,750日圓（約台幣3,775元）。

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