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美妝版人氣爆棚！金色唇蓋刻著山茶花　香奈兒推全新限量唇膏

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▲▼人氣爆棚！香奈兒推全新山茶花唇膏 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒品牌大使克莉絲汀‧史都華(Kristen Stewart)展演嶄新唇膏。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒限定包裝從沒令人失望，今年情人節品牌將趁勢推出，以品牌經典標誌山茶花打造全新限量作品，重新演繹極其知名的「香奈兒超炫耀的唇膏」與「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏」，估計絕對掀起一波搶購熱潮。

▲▼人氣爆棚！香奈兒推全新山茶花唇膏 。（圖／品牌提供）

▲豐富多樣的唇彩色選，輕鬆挑出心頭好。

金色唇膏蓋上刻劃香奈兒女士鍾愛的花朵，成為彩妝藏家的夢幻逸品。「香奈兒超炫耀山茶花唇膏」全系列共推出 8 款豐富色選，從人氣色系到白色、紫色。

本次同步推出可與唇膏顏色相對應搭配的「香奈兒唇線筆」，添加全新配方，舒適度加倍，彩度更鮮豔。能勾勒出精準俐落的唇線，呈現絲緞光滑質感，幫助維持長達 8 小時的完美唇妝。

化妝師建議若想要打造立體唇峰，可先以唇線筆勾勒上唇峰，再以同色調唇膏將唇部塗滿，如果想長時間不掉色，不妨試試也唇線筆薄薄一層幫雙唇打底，接著再上一層唇膏，這樣維持度最佳。

▲▼人氣爆棚！香奈兒推全新山茶花唇膏 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 超炫耀山茶花絲絨唇膏，#617斜紋軟呢 限量，1,320元。

▲▼人氣爆棚！香奈兒推全新山茶花唇膏 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 唇線筆，#166 珊瑚玫瑰，840元。

▲▼人氣爆棚！香奈兒推全新山茶花唇膏 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 超炫耀山茶花唇膏，#637麂皮，1,320元。

▲▼人氣爆棚！香奈兒推全新山茶花唇膏 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 唇線筆，#184烤布蕾，840元。

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關鍵字：

香奈兒, 唇膏, 山茶花
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