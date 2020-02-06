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三宅一生經典包縮小後更可愛！超搶眼全新四色限時販售　錯過會後悔

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▲三宅一生經典包縮小了！限定尺寸與顏色只在華山展覽期間販售。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

包包品牌BAO BAO ISSEY MIYAKE（三宅一生）所推出以三角片造型為結構的包款，就算沒聽過也肯定看過，而此經典包款系列竟在2020年縮小到剩四分之一！迷你版外型變得超可愛，同時跟上時尚圈迷你包風潮，更推出限定四色，只在品牌於台北華山舉辦之「#hellobaobao」系列展覽期間（2／7～3／1）販售。

▲三宅ㄧ生華山展覽。（圖／品牌提供）

▲展覽商品購物區。（圖／品牌提供，以下同）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 經典包款系列分別為品牌創始的「Lucent經典包」與「化妝包」，以及別具設計感的「Rock搖滾托特包」，而此次「#hellobaobao」將包款連同包面的三角片等比例縮小，結構顯得更為精緻，對於喜愛經典包款的消費者來說更是一個全新的必收藏選擇。

展區中最裡面的「商品購物區」，右邊牆面上所展示的是原先的經典包款，能夠在全台門市購得，而左邊牆面上搶眼的新色：紅、黃、藍以及綠色，和所有的「縮小版」包款，則是2020年全新推出，只有在台北華山「#hellobaobao」展覽期間限定販售（2／7～3／1），錯過真的會後悔！

▲三宅ㄧ生華山展覽。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 經典包款縮小到剩四分之一，外型時尚感更加乘。

「#hellobaobao」系列將品牌經典包款換上了更加大膽、搶眼的色彩，正方形包體的「Lucent經典包」迷你版定價為NT＄7,200，迷你版「搖滾托特包」定價則是NT＄11,200，另外，迷你版「化妝包」更成了超實用的零錢、鑰匙包，售價為NT＄3,600，CP值超高！

▲三宅一生 。（圖／記者王則絲攝）

▲三宅一生 。（圖／記者王則絲攝）

▲「縮小版」全系列。（圖／記者王則絲攝）

雖然「#hellobaobao」系列全是僅剩四分之一大小的迷你版，但是它們並不是毫無功能的「廢物包」，迷你版經典包與迷你版托特包的容量裝得下手機與短夾，再加上唇膏、耳機也不成問題，迷你版化妝包甚至也能一併裝入，出門拎著這咖BAO BAO時尚感滿分。

▲三宅一生 。（圖／記者王則絲攝）

▲Lucent 迷你經典包大小非常實用。（圖／記者王則絲攝）

展覽現場更設計了「互動體驗區」，以動態方式呈現，就像是魔術一般，能親身體驗將包包由原始比例縮少至迷你版的過程，每一個參與者可以拍攝一段專屬於自己的影片，影片完成後還可以馬上下載剛拍好的動畫，讓你立馬上傳IG hashtag 「#hallobaobao」和朋友們炫耀！

▲三宅ㄧ生 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

三宅ㄧ生, BAO BAO ISSEY MIYAKE, #hellobaobao, 華山展覽, 限定, 縮小版, 迷你包
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