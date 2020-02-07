fb ig video ETtoday search mobile

益生菌提升保護力！4種「NG吃法」請避開　千萬別配飲料

> >

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

編輯／借借　圖／unsplash、Pixabay、公關照

相信大家對「益生菌」的名詞都不陌生，許多乳酸飲料、優酪乳還有粉狀產品琳琅滿目，但其實益生菌有好幾大類，就像是很多個好朋友都對你有益，提供不同種功能，而市面上最常見的益生菌有4種，幫助身體機能的方面也不一樣。

▼▼點圖做好體內保養▼▼

▲Her益生菌。（圖／公關照）

▲優適活滿益9000益生菌（30包/盒），原價2,400元，特價1,299元。點我購買。

嗜酸乳桿菌俗稱「A菌」，能幫助降低膽固醇、念珠菌屬陰道炎的感染，也能協助調節免疫系統；比菲德氏菌俗稱「B菌」，改善便秘與調節腸道生理機能；嗜熱鏈球菌則常見於優酪乳和乳酪，能協助消化乳糖；雷曼氏乳桿菌則可促進益菌生長、幫出身體降低對食物的過敏。

▲優格／優酪乳。（圖／pixabay）

益生菌的吃法也有訣竅，首先必須在活性狀態下到達腸道，而且能留在腸道內，在良好的環境下才能持續作用，此外，在定量下的效果較好，多食無益。

在這樣的前提下，幾種NG吃法要避開，才不會花錢買了益生菌，卻無法協助身體變得更健康：

不要用熱水沖泡
益生菌本身是不耐高溫的，如果是粉狀的益生菌，千萬不要用熱水沖泡來喝，如果自身體質較怕冷，可用「偏冷的溫水」來沖泡。

別搭其他飲料下肚
可別一時貪方便，將益生菌搭著其他飲料如咖啡、含糖飲料、果汁、牛奶等一起下肚，有可能讓益生菌失去活性，通常益生菌都沒有什麼特別味道，配著開水吞服就可以。

劑量勿貪多
通常一次食用的份量約在1～100億株「菌落形成單位」，多食沒有效果，反可能形成競爭，另建議在餐前30分鐘或隨餐食用，益生菌在腸道內也有較高的存活率。

取代蔬菜水果
有些人以為吃益生菌就可以不吃青菜蔬果，事實上益生菌僅是「協助、輔助」效果，還是要搭配正常的飲食習慣與生活作息，才能相輔相成，保持健康良好的日常習慣才是最基本。 

▼▼點圖吃好菌▼▼
▲Her滿益益生菌。（圖／公關照）
▲優適活滿益9000益生菌（30包/盒），原價2,400元，特價1,299元。點我購買。

關鍵字：

益生菌, 腸道, 健康, her
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

泡完溫泉就來北投休息！推薦4家充滿風情與在地特色的咖啡館

泡完溫泉就來北投休息！推薦4家充滿風情與在地特色的咖啡館

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

IKEA絕版品出清優惠　雙人純棉被套組不到500元有點狂！

IKEA絕版品出清優惠　雙人純棉被套組不到500元有點狂！

IU新畫報變身溫柔小女人，奶油杏桃唇超氣質　6支同款口紅必須筆記 美妝版詢問度極高的單品TOP 6！嬌蘭馬甲眼霜、Benefit眉筆試用好評推 12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大 香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕 三宅一生經典包縮小後更可愛！超搶眼全新四色限時販售　錯過會後悔 朴敘俊「栗子頭」尬丁海寅　一個重點MAN味硬是多一截 瑪格羅比頂著低溫「中空露美胸」　西裝直接開衩到底辣翻全場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面