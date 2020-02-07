益生菌提升保護力！4種「NG吃法」請避開　千萬別配飲料

編輯／借借 圖／unsplash、Pixabay、公關照

相信大家對「益生菌」的名詞都不陌生，許多乳酸飲料、優酪乳還有粉狀產品琳琅滿目，但其實益生菌有好幾大類，就像是很多個好朋友都對你有益，提供不同種功能，而市面上最常見的益生菌有4種，幫助身體機能的方面也不一樣。

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嗜酸乳桿菌俗稱「A菌」，能幫助降低膽固醇、念珠菌屬陰道炎的感染，也能協助調節免疫系統；比菲德氏菌俗稱「B菌」，改善便秘與調節腸道生理機能；嗜熱鏈球菌則常見於優酪乳和乳酪，能協助消化乳糖；雷曼氏乳桿菌則可促進益菌生長、幫出身體降低對食物的過敏。

益生菌的吃法也有訣竅，首先必須在活性狀態下到達腸道，而且能留在腸道內，在良好的環境下才能持續作用，此外，在定量下的效果較好，多食無益。

在這樣的前提下，幾種NG吃法要避開，才不會花錢買了益生菌，卻無法協助身體變得更健康：

不要用熱水沖泡

益生菌本身是不耐高溫的，如果是粉狀的益生菌，千萬不要用熱水沖泡來喝，如果自身體質較怕冷，可用「偏冷的溫水」來沖泡。

別搭其他飲料下肚

可別一時貪方便，將益生菌搭著其他飲料如咖啡、含糖飲料、果汁、牛奶等一起下肚，有可能讓益生菌失去活性，通常益生菌都沒有什麼特別味道，配著開水吞服就可以。

劑量勿貪多

通常一次食用的份量約在1～100億株「菌落形成單位」，多食沒有效果，反可能形成競爭，另建議在餐前30分鐘或隨餐食用，益生菌在腸道內也有較高的存活率。

取代蔬菜水果

有些人以為吃益生菌就可以不吃青菜蔬果，事實上益生菌僅是「協助、輔助」效果，還是要搭配正常的飲食習慣與生活作息，才能相輔相成，保持健康良好的日常習慣才是最基本。

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