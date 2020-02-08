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甜食螞蟻人的最愛！南韓KitKat冰淇淋蛋糕鋪滿巧克力　網：太罪惡

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@baskinrobbinskorea

越是低溫越想吃冰，南韓也不例外，知名冰淇淋專賣店Baskin Robbins（31冰淇淋）推出最新口味，加入大人小孩都無法抵抗的KitKat，製作成雪糕、蛋糕、冰沙、冰淇淋4種模式，隨即在南韓掀起一波打卡熱潮！

▲冰淇淋。（圖／翻攝自IG@baskinrobbinskorea）

▲冰淇淋。（圖／翻攝自IG@baskinrobbinskorea）

▲冰淇淋。（圖／翻攝自IG@baskinrobbinskorea）

知名冰淇淋專賣店Baskin Robbins也就是大家熟知的31冰淇淋，每每推出新口味總是引起話題，這回的主角就是超人氣巧克力KitKat，當酥脆的口感化作冰品會是怎樣的體驗呢？品牌一共推出了KitKat雪糕、蛋糕、冰沙、冰淇淋4種款式，從冰淇淋球的外觀來看，保有原本巧克力的塊狀，而冰淇淋則選擇了雙色來中和甜膩口味，搭配底下酥脆的甜筒一起食用再適合不過，根據南韓網友們試吃表示：不甜不膩也吃得到巧克力口感，很容易一口接一口。

另外更特別的像是KitKat冰沙，以巧克力作為基底，上面直接鋪上了KitKat碎片，完全是巧克力控的天堂，網友們也認為比以往口味「媽媽是外星人」更美味，而雪糕部分則是宛如放大版的KitKat，外層屬於巧克力，第一層夾心是奶油雪糕，第二層則有甜點布朗尼做底，一口咬下有3種口味一次滿足，正好在南韓的網友們別忘記去試試！

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關鍵字：

Baskin Robbins, 31冰淇淋, KitKat, 巧克力, 南韓
fashion.net

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