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巴黎部落客都有這5件單品！最浪漫的季節　怎能少一件「開襟毛衣」

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編／Linda 

法式穿搭是許多女孩嚮往的時尚風格，優雅隨興、不拘小節的「做自己」讓巴黎女孩一年四季都穿得時髦知性，這其中講究的是一種態度的展現。

《ET FASHION》幫你整理出巴黎時尚部落客春夏必備的5大單品，讓妳輕鬆打造這種漫不經心的時尚氣質！

1. 開襟毛衣 

一打開時尚部落客的IG，妳會發現現在人人都愛穿「開襟」毛衣、內搭、外套，而巴黎女生更演繹一股道地的法式情懷。開襟毛衣有百變穿法，是能輕鬆駕馭的單品，最常見的穿搭公式是開襟＋牛仔褲，V領的設計配戴飾品有大加分效果，可內襯平口內衣或高領毛衣，低調展現女人味。

 
 
 
 

2. 卡其風衣 

卡其風衣即法式風格的經典代表，配搭黑色或米色、白色、奶茶色的單品，營造別緻慵懶法式格調。

 
 


3. 中長高跟靴

巴黎女生很常穿各式中長高跟靴，不僅會讓視覺上的比例更加纖細修長，在微涼的春天也比短靴更有保暖的作用。

 
 

4. 復古提包

這款復古圓扣造型的提包近來受到歡迎，雖肩包、小包仍蔚為風潮，但2020包款流行趨勢的確切走向還不得而知，或許會席捲中包風。

 
 
 
 

5. 高腰直筒喇叭褲

高腰直筒丹寧是不敗流行，微喇叭元素更是巴黎女孩鍾愛到不行的版型，早春不妨選擇高腰直筒喇叭設計的西裝褲，比起一班西裝褲的拘謹多了一份輕鬆的雅緻。

 
 
 

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關鍵字：

法式穿搭, 法式風格, 巴黎風格, 巴黎時尚, 開襟毛衣, 卡其大衣, 巴黎部落客
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