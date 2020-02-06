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IKEA絕版品出清優惠　雙人純棉被套組不到500元有點狂！

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▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 2020年首場絕版品出清，雙人被套組特價不到500元。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新春期間，家具大廠IKEA推出絕版品出清特惠，即起至2／26止，共推出超過千項商品出清，最低5折起，其中包括收納櫃或收納配件、家飾品、居家用品等，甚至連「美食區」也推出特定商品6.8折起優惠，想要為家增添春天氣息，不妨考慮被套組優惠，原價1,099元的純棉雙人被套組，特價499元就能帶回家，價格很有誠意！

▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲HIDRASUND雙人獨立筒彈簧床墊，原價24,900元，特價17,390元。

去年中所發佈的IKEA最新型錄，以「臥室」為主題，絕版品出清當然主打許多臥室用品，本次特惠有多款被套寢織出清5折起，除了上述499元的TOVSIPPA雙人被套組之外，原價1699元的RANDGRÄS雙人被套組，特價僅699元；經典格紋的MOSSRUTA雙人被套組，原價1399元，特價799元，全都不到千元帶回家。

▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲TISTEDAL雙人舒眠薄墊150x200公分，原價8,990元，特價4,990元。

而必須定時清潔更換的寢具基本用品如保潔墊（80 X 200公分），原價990元、特價499元。此外，床墊、舒眠薄墊及床框也有優惠，HIDRASUND雙人獨立筒彈簧床墊，原價24,900元，特價17,390元，現省7,510元；TISTEDAL雙人舒眠薄墊原價8,990元，特價4990元。

▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲兼具收納與座椅複合式功能的VEBERÖD長凳，原價3,990元，特價1,990元。

▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲TROFAST兒童收納系列有部份精選商品75折起。

另看準近期民眾喜歡待在家，IKEA瑞典美食同步推出限時優惠6.8折起，從主食、甜點、飲品到調味醬料都有折扣，如原價169元的彩色螺旋義大利麵，特價139元；原價180元的巧克力軟糖，特價129元；融合覆盆子醬、鮮奶油與香草卡士達的杏仁糖奶油蛋糕，原價240元，特價150元，在家喝下午茶也能有好點心搭配。

關鍵字：

IKEA, 出清, 絕版品出清, 優惠, 特價
fashion.net

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