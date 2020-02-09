NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

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雖然限量鞋會掀起話題，並保有一定的價值，但一雙要價破萬的球鞋，不是人人都買得下去，因此一般市售的平價鞋款便會成為主要目標。近日，知名網站Business Insider正式公布了2019年「美國十大暢銷鞋款」排行榜，當中Nike毫無疑問成為最大贏家，因為自家推出的鞋款有四雙上榜，且壟斷前三名。

▲Nike壟斷2019年美國十大暢銷鞋款排行榜。（圖／翻攝自IG@nikesportswear）

美國十大暢銷鞋款排行榜中，Nike共有四雙鞋上榜，前三名依序為Air Max 270、Air Force 1 Low以及Tanjun。死對頭Adidas則有兩雙鞋上榜，分別為第四名的NMD R1與第六名的Yeezy Boost 350 V2。至於Nike旗下的Jordan Brand和Converse也有鞋款入選這次的榜單。

▲前三名由上至下，依序為Air Max 270、Air Force 1 Low以及Tanjun。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike官網、）

▲NMD R1（上）與Yeezy Boost 350 V2（下），分別獲得第四名以及第六名。（圖／翻攝自Sneakernews、Adidas官網）

▲Jordan Brand和Converse也有鞋款入選這次的榜單。（圖／翻攝自Nike官網、StockX）

榜單中唯一不屬於Nike與Adidas兩大廠的鞋款，僅有經典滑板品牌Vans的Ward，該鞋款最終獲得第七名。Vans Ward是品牌最受歡迎的滑板鞋之一，側面的條紋與橡膠外底是標誌性設計。

▲Vans Ward是品牌最受歡迎的滑板鞋之一。（圖／翻攝自Famous Footwear官網）

雖然十大暢銷鞋款排行榜中，出現了Yeezy Boost 350 V2、Air Jordan 4「Bred」、Air Jordan 11「Bred」等限量鞋款，但由於近年行銷模式改變，Adidas為了實現肯爺（Kanye West）人人有Yeezy穿的夢想，開始大量製造Yeezy系列鞋款；Jordan Brand則是在近幾次的經典鞋款復刻上，採用大量鋪貨的模式，所以要想買到上述兩雙Jordan球鞋都不是太困難，也讓鞋癡們能稍微解饞。

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