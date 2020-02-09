用樂高拼出「真的大樓」！丹麥打卡新地標　在這裡上班也太幸福

編輯／Emily 圖／翻攝自lego.com、Facebook@legocertifiedstoretw.msyaming

樂高（LEGO）積木的發源地位於丹麥的小鎮比隆（Billund），樂高集團總部、主題樂園都建在這裡。從四年前就開始規劃的樂高新總部，目前辦公室已經正式啟用，整體建築以樂高為靈感，使用鮮豔色彩搭配凸起圓點的外牆設計，整個總部彷彿是真實版積木屋，身為樂高迷這裡絕對是必須朝聖的景點！

樂高新總部有四層樓高、佔地54000平方公尺，整個園區非常廣大，除了辦公大樓本身，還會集結公園、咖啡廳、禮品店…等等，未來將成為旅遊新地標，預計會在2021年正式完工。

總部的建築物本身由長方形方塊組合而成，色調使用鮮豔的黃色搭配灰色，外牆仿造樂高造型，把積木上凸起的小圓點做出來！用樂高拼出來的房屋實體化之後，就會長這樣吧。

外觀別具特色，內部裝潢也非常用心，同樣使用鮮豔配色，讓內部有明亮感，螢光綠的螺旋樓梯看起來好童趣，置身紅色空間，相信心情也會愉悅起來。

內部當然也放了很多樂高擺飾，逛一逛就能見到它們的身影。要是能在這裡上班也太夢幻，但若有機會去參觀就已經心滿意足了。

無法到丹麥去的話，可以改去逛逛台灣的樂高授權專賣店，它開在遠百信義 A13 百貨，裡面販賣超多樂高商品，還根據在地特色做出樂高與平溪天燈一起的馬賽克牆、樂高版珍珠奶茶，以及積木化的台北地標和街道！

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