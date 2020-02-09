fb ig video ETtoday search mobile

用樂高拼出「真的大樓」！丹麥打卡新地標　在這裡上班也太幸福

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自lego.com、Facebook@legocertifiedstoretw.msyaming

樂高（LEGO）積木的發源地位於丹麥的小鎮比隆（Billund），樂高集團總部、主題樂園都建在這裡。從四年前就開始規劃的樂高新總部，目前辦公室已經正式啟用，整體建築以樂高為靈感，使用鮮豔色彩搭配凸起圓點的外牆設計，整個總部彷彿是真實版積木屋，身為樂高迷這裡絕對是必須朝聖的景點！

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

樂高新總部有四層樓高、佔地54000平方公尺，整個園區非常廣大，除了辦公大樓本身，還會集結公園、咖啡廳、禮品店…等等，未來將成為旅遊新地標，預計會在2021年正式完工。

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

總部的建築物本身由長方形方塊組合而成，色調使用鮮豔的黃色搭配灰色，外牆仿造樂高造型，把積木上凸起的小圓點做出來！用樂高拼出來的房屋實體化之後，就會長這樣吧。

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

外觀別具特色，內部裝潢也非常用心，同樣使用鮮豔配色，讓內部有明亮感，螢光綠的螺旋樓梯看起來好童趣，置身紅色空間，相信心情也會愉悅起來。

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

內部當然也放了很多樂高擺飾，逛一逛就能見到它們的身影。要是能在這裡上班也太夢幻，但若有機會去參觀就已經心滿意足了。

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

無法到丹麥去的話，可以改去逛逛台灣的樂高授權專賣店，它開在遠百信義 A13 百貨，裡面販賣超多樂高商品，還根據在地特色做出樂高與平溪天燈一起的馬賽克牆、樂高版珍珠奶茶，以及積木化的台北地標和街道！

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

▲樂高新總部。（圖／翻攝自lego.com）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App


 

關鍵字：

lego, 樂高, 總部, 丹麥, 積木
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍

Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍

《玩命關頭》續集沒有盡頭！網友P圖老年版　保羅沃克現身引淚崩

《玩命關頭》續集沒有盡頭！網友P圖老年版　保羅沃克現身引淚崩

2020不可或缺的3大包款　每個女孩都該有一個「流浪包」

2020不可或缺的3大包款　每個女孩都該有一個「流浪包」

紅豆餅放大10倍！巨型抱枕打開夾著餡料　趴在上面小心別流口水 蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王 「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　對感情專一、生活超極簡 請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物 《金師傅2》蘇珠妍爆紅！短髮展現甜美初戀感　換新髮型首選這款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面