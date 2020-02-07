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瑪麗蓮夢露的珠寶錶啟發　寶珀情人節錶雙飛蝴蝶甜蜜蜜

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▲▼ Blancpain,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶珀以瑪莉蓮夢露曾經擁有的晚裝錶為靈感，創作限量14只的情人節錶，1,191,000元。（圖／翻攝blancpain1735 IG）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶珀（Blancpain）每年為西洋情人節推出限量錶，今年延續美好傳統，以性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）曾擁有的一只寶珀晚裝錶為靈感，創作限量14只的珠寶錶，珍珠母貝面盤呈現兩個心形圖案，錶圈鑲鑽的方式則洋溢著濃濃的Art Deco裝飾藝術風格，以秀氣雅致的設計吸引情人目光。

▲▼ Blancpain,Franck Muller 。（圖／公關照）▲▼ Blancpain,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞編號510的寶珀全新矩形機芯。（圖／寶珀提供）

搭載編號510全新矩形機芯的寶珀情人節錶，透明錶背可欣賞機芯的精緻工藝，而正面則為心形圖案裝飾的珍珠母貝面盤，並由兩隻分別鑲嵌鑽石與心形紅寶石的蝴蝶裝飾，點出情人雙飛的甜蜜感，錶框則鑲嵌84顆美鑽，當中包括2顆橄欖形切割鑽石，鋪排出裝飾藝術風格的美感，也呼應瑪麗蓮夢露曾戴過的珠寶錶。

▲▼ Blancpain,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller 5000H Heart玫瑰金鑽錶，1,622,000元。（圖／Franck Muller提供）

Franck Muller則以充滿熱情的紅色傳情，旗下5000H Heart玫瑰金鑽錶，特別將時標6改為心形圖案，與同為紅色的阿拉伯數字時標搭配，一眼就讓人感受到熾熱愛意。

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