沒搶到口罩也別怕！洗手是最簡單防疫方式　「關鍵20秒」要做好

▲洗手是最簡單的防疫方式，用肥皂洗超過20秒是關鍵。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）



記者張毓容／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，讓人聞「病毒」色變，除了口罩瘋搶潮依舊，抗菌議題也引起民眾重視，讓酒精類消毒產品也跟著熱銷一空。不少醫師、專家都呼籲，除了以口罩避免飛沫傳染，勤洗手更能直接有效防止接觸感染，是簡單卻重要的防疫方式，人人都該養成洗手好習慣。

但洗手可不能隨便，關鍵是必須用肥皂或洗手液「持續洗手超過20秒」，手心、手背、指尖、指縫、指節、虎口都要仔細搓揉全不放過，才能徹底洗淨。

▲出門在外不方便洗手時，可用乾洗手或除菌液等隨身清潔品代替。（圖／翻攝IG@bondiwashjapan）



此外，若是出門在外不方便洗手也別擔心，可隨身攜帶含有酒精或有消毒除菌功能的乾洗手、除菌噴霧或濕巾等，隨時清潔雙手或是門把、電梯扶手，甚至是孩童課桌椅、文具等任何會碰觸到的公共領域，幫助做好個人衛生防護，杜絕公司領域交互感染。

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▲茶籽堂 馬栗樹水潤洗手露，330ml，NT$420。（圖／品牌提供，以下同）



茶籽堂馬栗樹水潤洗手露結合傳統苦茶苷去油潔淨特性，搭配具清潔力的馬栗樹萃取，輔以苦茶油、小麥胚芽油提升滋潤度，搓洗時帶有淡淡岩蘭草、甜橙、薰衣草的療癒香氣，給雙手最舒適的清洗，安撫煩亂的思緒。

▲Miller Harris 香氛皂，200g，NT$880；大理石香氛皂，200g，NT$980。

以高比例葡萄籽油取代傳統動物油脂更有助於自然皂化，富含維他命、清爽且容 易被皮膚吸收，添加甘油可提供皮膚最佳的天然保濕劑外，同時也具有自然的抗菌力，在潮濕的環境中不易質變。

▲阿原 艾草洗手水，95ml，NT$240。



內含75%蔗糖酒精加上內含來自阿原農場栽種的青草植物萃取、精油與甘油，使用後肌膚清爽但不易乾澀，對環境無負擔，孩童也能放心使用。

▲Bondi Wash 塔斯曼尼亞胡椒 & 薰衣草防護乾洗手，50ml，NT$480。



100%植物來源成分，天然無毒，可幫助手部維持潔淨，也可當作外出時的清潔噴霧，內含塔斯曼尼亞胡椒帶有淡淡木質香氣，完美襯托出澳洲薰衣草的放鬆氣息，還添加有佛手柑、迷迭香和雪松等珍貴的精油。



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