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曬太陽、喝紅茶就能「找回冷靜」　簡單小動作，幾分鐘內有效紓壓

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▲壓力,焦慮 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲想要讓自己迅速冷靜，可以用幾種方式。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

工作或生活有時使人心煩，眼看著快爆炸了，卻沒辦法瞬移到海邊或無人山頭大聲吶喊紓壓，到了臨界點怕即將情緒化，或做出錯誤決定，專家建議用幾種方式，能在幾分鐘內將情緒舒緩下來，當然長期還是要靠自己啦！

曬太陽
給自己10分鐘，走到戶外去曬太陽，就算今天是陰天或太陽不大，戶外的風跟空氣都有助於放鬆思緒，讓你冷靜下來。

▲▼ 溫泉,散步。（圖／免費圖庫pxhere）

▲走出門去曬曬太陽吧。

喝紅茶
紅茶內含的多酚和類黃酮，有研究報告顯示能有效降低皮質醇、也就是壓力荷爾蒙，去茶水間或樓梯間，安安靜靜地享受一杯紅茶時光，會到座位上時你會發現氣氛緩和許多。

▲▼紅茶,跨年,冬天,熱飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲慢慢地享用一杯紅茶。

5分鐘冥想
或許很多人對「冥想」這件事還不熟悉，不知道怎麼做，到一個沒有人打擾你的地方，花個5分鐘閉上眼睛，專注在呼吸上就好，並試著停止腦中其它千千萬萬的思緒，這就是冥想的入門法。

列出待辦順序清單
針對突如其來的會議跟行程，不要馬上覺得要爆炸了，花5分鐘列出今天的待辦事項，並依照重要順序排列，剔除「今天不可能做完的事」，然後把它放在之後的行程內，馬上能減輕今日工作的心理壓力。

▲寫字,寫信。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲先別驚慌，冷靜地列出清單，讓工作項目清晰有條理並紓解混亂的壓力。

進行20分鐘的運動
在思緒很混亂的時候，運動一下對於釋放壓力有很大幫助，一份美國研究報告指出，在運動過程中身體會釋放情緒賀爾蒙，讓我們覺得愉悅、正面且心情放鬆。

關鍵字：

紓壓, 舒壓, 快速紓壓, 壓力, 情緒
fashion.net

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