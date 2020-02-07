2020情人節限定香氛買起來！Dior「香氛世家」紅色新香、MFK推組合

▲2020情人節倒數中，越來越多品牌推出情人節限定香氛和特別活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

2020年西洋情人節即將到來，這不僅是許多人期待已久的浪漫節日，更是收藏限定版美妝品的好時機！除了各種高顏值情人節限定彩妝，也別錯過能瞬間提升誘惑力的迷人香氛，像是法國精品香氛品牌Maison Francis Kurkdjian（MFK）就特別推出原為亞洲限定的「玫瑰之水」，更有情人節限定組合；而Dior頂級訂製香氛系列「香氛世家」也在情人節前夕推出全新「特拉法加香氛」，更有限時客製化刻印服務，各位香民們快好好把握！

Maison Francis Kurkdjian



玫瑰是許多人耍浪漫不可或缺的元素，而深受香氛控推崇的法國精品香水品牌Maison Francis Kurkdjian曾於2019年推出亞洲限定香氛「玫瑰之水L’eau A la Rose」大獲好評，今年情人節開放全球販售，更特別推出玫瑰之水專屬限定包裝。

▲Maison Francis Kurkdjian 玫瑰之水L’eau A la Rose，35ml，NT$3,800；70ml，NT$5,900。



將400朵新鮮玫瑰融入水中的「玫瑰之水」，以甜蜜的玉荷包為做開場，接著是大馬士革玫瑰帶著荔枝清甜的花果香與牡丹香氣在中調展開；尾調則是格拉斯百葉玫瑰與白麝香的溫和搭配。

▲Maison Francis Kurkdjian 玫瑰之水情人節限定組，NT$3,800。



除了玫瑰之水全球上市外，還有情人節限定組合，將玫瑰之水（35ml）和愛戀玫瑰迷你蠟燭一次打包，不只隨身氣味，連居家都能享受玫瑰香氣。

此外，2月至3月底前，凡購買玫瑰之水（70ml）加送1支愛戀玫瑰（5ml ），消費滿萬元則加送5支隨身小香（2ml），且活動期間內凡購買玫瑰之水任一產品，即可享有專屬限定包裝，以粉色玫瑰包裝紙與緞帶包裝出浪漫甜蜜氣息。

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Dior迪奧



Dior迪奧去年底打造精美快閃店將頂級訂製香氛系列「香氛世家（Maison Christian Dior）」正式引進台灣，將國外有的品項幾乎全數搬入，一開幕就引起眾多香氛控前往朝聖。而在這充滿浪漫氛圍的2月裡，迪奧香氛世家更推出全新「特拉法加香氛」，從顏色到香氣都充分展現活力明亮的紅色驚喜，更限時推出情人節「客製化刻印服務」。

▲Dior 香氛世家-特拉法加香氛，40ml，NT$3,250；125ml，NT$7,250。



香氛世家將迪奧的傳奇紅色「特拉加法紅」轉化為香水，以香氛詮釋紅色魅力與風格，運用草莓、覆盆莓和清新柑橘勾勒出明亮微甜的莓果香調當作基調，再揉合「黑加侖原精」與木質氣息，交融出活力鮮明的香氛層次，完美呈現特拉加法代表的「預料之外的驚喜」。

除了在情人節前夕獻上這罐如迪奧傳奇紅令人欣喜振奮的香氛，「迪奧香氛世家快閃店」更將於2/8、2/9下午推出「客製化刻印服務」，凡購買迪奧香氛世家系列香氛與任一香氛周邊商品，即可享有專人刻印服務，讓你的香氛世家瓶身上印有專屬於你的個人印記。

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