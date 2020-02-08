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大齡非剩女，熟女正搶手　男生喜歡姐姐有這5個原因

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編輯／JJ　圖／翻攝自《愛的迫降》、《男朋友》、IG@kyo1122

隨著男女觀念的改變，以及越來越多元的戲劇題材，「姐弟戀」在我們的生活周遭處處可見，對於某些男生們來說，充滿成熟韻味、獨立自強的女人，比起需要人照顧、柔弱又有點任性的少女來得更有魅力，現在「黃金單身女」也是炙手可熱的對象，以下就來看看大齡女子有哪些吸引人的特點：

▲大齡女子的優點 。（圖／翻攝自IG）

＃經濟獨立

雖然是看似一個十分現實的條件，但是喜歡姐姐的男生並不是貪圖一點便宜，而是當一個女人經濟獨立，也代表著她對打理生活有一套自己的方式，懂的如何分配資源也更懂的照顧別人，不需要他人操心，需要的僅有另一半的愛。

＃知道目標與追求的方向

出社會後過了一段時間，職場上的成熟女人，要嘛已經達成當初的夢想，要嘛正在向著目標奔馳，與她交往更能帶來正向的影響，有帶領兩個人一起變好的能力。

▲大齡女子的優點 。（圖／翻攝自IG）

＃想法夠成熟、能溝通

打滾了好幾年，待人處事方式絕對夠純熟，比起還未長大的任性少女，更能真正做到「設身處地」，且能清楚表達自己的想法，也因此在遇到問題時，能進行有效率的溝通。

＃女人味

專屬於成熟女人的「女人味」與年輕女孩賣弄性感是不同的，充滿歷練的眼神裡讓人難以看透，這份神秘感對男生來說相當誘人。

▲大齡女子的優點 。（圖／翻攝自IG）

＃與弟弟談戀愛有助於保持年輕

加碼熟女與年紀較小的弟弟談戀愛的好處，對於女人來說不只心態上會受影響，身體上也會因為不想比對方老，更加努力保養，讓身心靈都能保持年輕。

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關鍵字：

男女, 感情, 成熟, 大齡女子, 姐弟戀
fashion.net

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