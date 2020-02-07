愛心髮夾成約會吸睛利器　短髮女也能輕鬆駕馭

▲短髮別上Alexandre de Paris「珍愛之心」豆扣夾很俏麗，2,200元。（圖／Alexandre de Paris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

長髮時常羨慕短髮看起來年輕、短髮時又欣賞長髮的多變性，而直髮時嚮往捲髮的嫵媚、捲髮時又想回到直髮的柔順，不少女性常陷入「變髮」的煩惱，其實善用精緻髮飾，能為髮型增添新意。被稱為「髮上珠寶」的巴黎精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris），於情人節前夕推出愛心造型的「珍愛之心」豆扣夾與無限符號的「珍愛系列」珍珠豆扣夾，成為約會吸睛的秘密武器。

▲珍珠點綴的Alexandre de Paris「珍愛無限」豆扣夾，8,500元。

長髮女性常可運用髮飾為造型增色，其實短髮女也能輕鬆駕馭亞歷山卓的豆扣夾，新款愛心造型與無限符號珍珠豆扣夾，各有紅、粉與黑色3種款式，均以高延展性、分子極細的頂級醋酸纖維製作，夾子主體包覆防鏽防敏18K金，細節處展現好質感，別在髮上展現俏麗風格。

▲Alexandre de Paris粉色「珍愛之心」豆扣夾，紅色款「珍愛無限」豆扣夾。



同樣定位在精品髮飾的Alexandre Zouari，近日主打充滿甜蜜感的冰淇淋造型髮夾，繽紛色彩的冰淇淋以皮草球呈現，毛絨絨的模樣超級卡哇伊，別在髮上洩露了少女心。

▲Alexandre Zouari皮草球裝飾的冰淇淋造型髮夾相當可愛。（圖／翻攝alexandrezouariofficial IG）