「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光

▲不少現代人都有「嗯嗯」不順暢的困擾，長期便秘不僅會影響健康，肌膚也會變差。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Amanda

現代人生活忙碌、壓力大，飲食作息都不規律，很容易碰到「嗯嗯」不順暢的困擾，有些人甚至是常態性便秘，宿便不僅會讓小腹凸出，看起來臃腫，還會使毒素和廢物無法順利排出而影響健康，長期下來還會導致臉色暗黃、膚色不均、口臭等問題產生！

營養師指出，撇除因疾病、藥物影響或身體器官缺陷問題等病理成因，大多數人的便秘都是因為不喜歡喝水、飲食中纖維含量過低、不運動、腸道失衡、食物過敏、常處於高壓狀態……等生活飲食作息造成的。可從飲食、生活習慣和營養補給品等3大面向著手，幫助改善排便狀況，讓身體更輕盈無負擔，還給肌膚好氣色。

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▲水分攝取不夠也會導致排便不順暢。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



1.調整飲食



飲食上會影響便秘狀況的成因包含了不喝水、纖維攝取過少和食物過敏等，可從這3處改善：每日飲食多攝取蔬菜、水果或穀物、豆類等富含纖維的食物；多補充水分，雖然每個人體質、體重不同，需要攝取的水量不同，但建議每日最少能喝7杯水；戒掉常見的食物過敏源，像是奶製品、麩質、咖啡因、糖分等，至少戒除3週，觀察消化系統和整體健康狀況是否有改善。

▲有運動習慣的人較不容易有便秘困擾。（圖／翻攝IG@babebani）



2.改變生活習慣



你可以發現有運動習慣的人很少便秘，因為定期規律的運動是正常排便中很重要的一個環節，腹壁肌肉和隔膜在排便過程中都扮演著重要角色，如果這些肌肉無力，也就不容易順利完成排便工作。

此外，人體消化系統容易受到壓力、焦慮和情緒變化所影響，壓力過大容易導致腸胃失衡，所以適當地抒發情緒、排解壓力，也能幫助排便順暢。還有最重要的，有想排便意識時不要憋，盡快上廁所，最好讓排便時間形成規律，每天定點上廁所。

3.適時補充營養補給品



容易便秘的人，腸道裡通常缺乏有益菌，可適時補充益生菌，幫助平衡腸道內菌群。除了益生菌外，消化酶可幫助減輕腸胃負擔、鎂可放鬆平滑肌和大腸肌肉，都可依個人狀況補充。

另外，飲食上無法攝取足夠纖維的人也可以考慮額外補充洋車前子纖維或半纖維素，但記得要漸進式增加攝取量，且要提高水分攝取量，以免反而使便秘更嚴重，導致脹氣和不適。

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