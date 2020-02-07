GU二月聯名連三發！潮男必收太空電影系列、攜手《ELLE》推專屬圖騰

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

日本時裝品牌GU以親民價位與流行款式佔據快時尚市場一席地位，今年2月GU將連續三週推出三款聯名系列，男裝攜手經典科幻電影《2001: A Space Odyssey》，帶領嚮往太空的潮男們一起翱翔宇宙；女裝部分則推出貓奴絕不能錯過的「Greatest cats in the Universe」系列，以及與雜誌《ELLE》的聯名系列。

▲男裝半開襟外套NT＄990；男裝牛仔外套NT＄1,490。

＃首波2／6現已上市《2001: A Space Odyssey》特別聯名系列

1968年導演史丹利‧庫伯力克推出科幻電影《2001: A Space Odyssey》是許多太空迷心中的經典，五十多年後的今日仍受到推崇，GU以電影當中著名場景及經典LOGO為設計推出特別聯名系列，包括登山外套、牛仔外套、休閒上衣與T恤等多元的單品。

▲男裝休閒上衣NT＄790。



百搭的帽Ｔ、T恤與外套版型，隨意搭件基本款長褲，就能營造出休閒潮流感，非常適合即將到來的春天季節。

＃貓奴必敗「Greatest cats in the Universe」聯名系列，2／10正式開賣

GU此番找來了日本超人氣品牌「Cat’s ISSUE」背後的6位藝術家，以經典品牌LOGO與各式貓咪圖案為設計，推出多款T恤及居家睡衣套組，價格超佛心，無貓不歡的貓奴們絕不能錯過，快把愛貓穿身上！

▲女裝家居服組NT＄790；女裝印花T恤NT＄290。

＃《ELLE》雜誌聯名系列，2／17上市

《ELLE》雜誌亦為GU量身打造聯名系列，以簡單的LOGO、雜誌插畫及封面拼貼等設計，加上《ELLE》獨家設計的圖騰，推出充滿浪漫氣息的法式時尚限定單品。

▲女裝印花T恤NT＄290。

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