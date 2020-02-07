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網揭精油「隱藏版3功能」　解決「戴口罩」各式疑難雜症

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▲▼網揭精油「隱藏版3功能」。（圖／品牌提供）

▲防疫非常時期，精油不只能護膚，CP值也相當高。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

以追求身心靈平衡為初衷，DARPHIN每款芳香精露都結合了幾種不同的精油及植物油，以達到改善膚況的最佳效果。近來防疫人人自危，原來精油更有防護、提振免疫力功能，甚至連口罩下的痘痘都能溫和改善。

▲▼網揭精油「隱藏版3功能」。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 白千層芳香精露，15ml，2,400元。

1.口罩前塗在鼻下幫助防護

免疫力不佳、經常感冒過敏的人更是需要注意耳鼻喉部位的健康狀況。DARPHIN白千層芳香精露，有極佳抗菌淨化效果，能有效幫助對抗病毒、淨化空氣、強化肺部及呼吸道功能。很適合在戴上口罩之前，先用棉花棒塗抹一些在鼻下處，作為淨化過濾空氣的第二道防護。

▲▼網揭精油「隱藏版3功能」。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 甜橘芳香精露，15ml，2,400元。

2.塗在胸口帶來活力

冠狀病毒擁有脂質套膜，而脂溶性高的柑橘類精油，有機會能藉由破壞套模來幫助減低病毒活性，更能夠提振免疫力，用陽光正能量來對抗病疫。建議使用甜橘方芳香精露於胸口打圈按摩，能立刻提振開朗活力。▲▼網揭精油「隱藏版3功能」。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 芳香潔淨調理膏，15ml，2,400元。

3.塗在痘痘粉刺溫和代謝

一整天配戴口罩，容易讓肌膚悶熱出油，引發痘痘粉刺形成，兩頰部位也會因為長時間摩擦接觸口罩而產生發炎現象。建議先有效溫和地調理肌膚油水平衡，接著再使用含17種抗菌、抑制油脂分泌的痘痘膏，快速修復突如其來的肌膚發炎問題。

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關鍵字：

精油, 抗痘, 免疫力, 振奮心情
fashion.net

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