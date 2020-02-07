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GUCCI創意總監手繪繁星關懷武漢肺炎　LVMH集團捐7千萬助防疫

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▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲武漢肺炎疫情持續延燒重創精品業，不少奢侈品牌跳出為疫情工作打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鮑璿安／台北報導

武漢肺炎疫情不見減緩趨勢，波及米蘭時裝周已成事實，連帶精品產業銷售量大大慘跌，不過許多奢侈品牌仍是慷慨解囊，LVMH與開雲（Kering）早在一月底就宣佈捐款援助疫情，GUCCI創意總監Alessandro Michele昨（6日）更是親手繪製繁星，「我們一起等待陽光燦爛的時刻」。

▲奢侈品。（圖／翻攝自微博）

▲LVMH 、開雲（Kering）分別捐款1600萬元與750萬元人民幣援助疫情工作。（圖／翻攝自品牌官網）

武漢肺炎目前全世界確診感染人數為28265例，疫情來到新高點不見減緩趨勢，連帶佔有全球奢侈品購買銷售額的三分之一以上的大陸消費者也不出門，股價自1月17日便開始下滑，大大重創精品業。對此，奢侈品集團仍是慷慨解囊，早在一月底就宣佈捐款援助疫情工作，包括LVMH 、開雲（Kering）分別捐款1600萬元與750萬元人民幣（約7000萬台幣與3280萬台幣）。

▲奢侈品。（圖／翻攝自微博）

▲去年涉及辱華言論的VERSACE捐款一洗形象。（圖／翻攝自微博）

去年（2019）涉及辱華言論的VERSACE（凡賽斯）也向紅十字會捐助一百萬人民幣，以宣示援助武漢疫情的決心，當然也藉此一洗品牌形象，引來部分網友回應：「伸出援手是真朋友」、「以後會多多購買」，便能看出因辱華言論的憤怒聲浪明顯消退不少。

▲奢侈品。（圖／翻攝自微博）

▲奢侈品。（圖／翻攝自微博）

▲GUCCI創意Alessandro Michele手繪繁星打氣。（圖／翻攝自微博）

昨晚，GUCCI創意Alessandro Michele也特地在官方微博寫下：「願愛守護所有希望，有星星的地方，愛就與你同在，我們一起等待陽光燦爛的時刻。」並且配上了親自手繪的插畫，以綻放光芒的五角星包圍了寫著「ALE」字樣的愛心，親力親為替大家打氣。

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關鍵字：

武漢, 肺炎, 時尚, 時裝周, 米蘭, GUCCI, 奢侈品, Alessandro Michele
fashion.net

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