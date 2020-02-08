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閨蜜就該這樣穿　哈蒂德姐妹＋坎達爾珍娜超模同框畫面太美好

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▲burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@burberry

近年走遍各大秀場的新生代超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid），和卡戴珊家族的金小妹坎達爾珍娜（Kendal Jenner），絕美身材與亮麗外型都備受品牌愛戴，三人也時常被媒體拍到一同出遊，私下好感情眾所皆知，此次為Burberry拍攝春夏形象照，三人穿上姐妹裝畫面太美了！

▲burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

近日Burberry推出2020春夏系列廣告，由荷蘭攝影師Inez 與Vinoodh所拍攝，以Burberry 經典米色為背景呈現，不僅邀請到了炙手可熱的哈蒂德姐妹花與坎達爾珍娜，還有賀聰、Freja Beha Erichsen、Mona Tougaard等多位知名模特兒，一同來演繹本季商品，包括套量西裝、晚禮服和風衣，以及Burberry的經典包袋，例如以品牌創辦人 Thomas Burberry為靈感來源的TB包、Lola包和Pocket 包。

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

在這組形象照中，可以發現模特兒們的造型就像孿生姐妹一般，運用同色系不同單品、或是同款不同色的搭配方式，營造出姐妹、閨蜜之間的深厚之情，尤其是哈蒂德姐妹與坎達爾珍娜穿上全身裸色系服裝，風衣造型展現超凡氣勢，以及吉吉哈蒂德與坎達爾珍娜的羽毛禮服，散發絕美的協調感。

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲burberry。（圖／品牌提供）

Burberry 2020春夏新一季商品中，鞋、包等配件款式是展現華麗元素的焦點所在，經典中不失新意，相當多款式都值得收藏。

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

▲Burberry春夏形象。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

burberry, 吉吉哈蒂德, 貝拉哈蒂德, 坎達爾珍娜
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