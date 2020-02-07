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「最搶錢男團」合體！藤原浩曬Nike全明星自拍照　陳冠希、GD首同框

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@tomsachs、@travisscott、@jacquemus、@stéphaneashpool、@erlsn.acr、品牌提供

最近一張照片的出現，瘋狂洗版全世界的社交軟體，雖然這張照片不為搞笑圖片，也沒有傳遞重大訊息，但裡頭出現的人，卻是個個大有來頭，當中包括藤原浩、Virgil Abloh、G-Dragon（GD）、陳冠希、Travis Scott等人。原來，這是Nike為了今年東京奧運所準備的系列發布會，活動中除了揭露最新科技與鞋款外，所有長期與Nike合作的大咖都出席位於紐約活動，堪稱是「Nike奧斯卡」全明星的大合體。

根據藤原浩率先曝光的照片來看，此次的發布會集結了老、中、青三代的潮流大咖，從右一開始，依序為G-Dragon、藤原浩、陳冠希、Drake、Cynthia Lu、Yoon、Adwoa Aboah、Errolson Hugh、Stéphane Ashpool、Tom Sachs以及Jacquemus；前排為Off-White主理人兼Louis Vuitton（LV）男裝創意總監Virgil Abloh與饒舌歌手Travis Scott。

陳冠希也上傳另一張合照寫下：「VARSITY SQUAD / DREAM TEAM」，網友看到照片紛紛留言：「藤原浩故意站後面跟GD討論下一波三方聯名」、「錢包收割天團」、「NIKE應該出一個20方聯名」、「冠希和GD同框」。

儘管上述提到的大咖已經在世界累積一定的知名度，不過，為了幫大家迅速了解這些人的背景以及與Nike的合作，下方一併報給各位知。

1.G-Dragon

主理品牌Peaceminusone。作為亞洲首屈一指的時尚指標，G-Dragon自退伍後，便啟動與Nike的首個聯名系列，並以經典鞋款Nike Air Force 1 Low為主軸，推出三種版本的「Para-Noise」。 

2.藤原浩

主理品牌Fragment Design。藤原浩被稱為「潮流教父」，可說是潮流圈的靈魂人物，他所開設的The Convini潮流便利店，目前已經成為潮流人士到東京必朝聖的店舖，最近也帶來多款與Nike的聯名鞋款，像是Fragment Design X Clot X Nike Air Force 1。

3.陳冠希

主理品牌Clot。陳冠希是華人潮流指標的先鋒，早年是藝人，並帶起了Adidas呼吸鞋款、荊棘服飾等潮流，不過，近年來他慢慢淡出演藝圈，轉往設計方面發展。其中，使用絲綢材質打造的Nike Air Force 1是他近期的代表作。

 
 

4.Drake

主理品牌OVO（October’s Very Own）。Drake是加拿大知名饒舌歌手，他主理的OVO以貓頭鷹設計迅速走紅潮流圈，並多次與Nike旗下的Jordan Brand推出合作鞋款。 

5.Cynthia Lu

C.P.F.M.（Cactus Plant Flea Market）設計師。去年出帶來一雙採用Nike Air VaporMax 2019為主軸的聯名鞋款後聲名大噪，不過，她鮮少出現於螢光幕前，就連出席Nike東京奧運發布會也是蒙著臉。

6.Yoon

主理品牌Ambush。除了主理Ambush外，Yoon也是Dior的珠寶設計師。隨著這次發布會，Ambush X Nike的最新聯名鞋款正式曝光，並且是一雙擁有超長Swoosh（勾勾）Logo的SB Dunk Hi。

 

7.Adwoa Aboah

知名模特兒。曾在2016年被models.com評為最具潛力的新星，並於近兩年成為時尚界的寵兒。

8.Errolson Hugh

Acronym主理人。被Nike邀請入主ACG系列設計師，並成功讓沉寂一時的ACG系列起死回生，是Nike重要的功臣之一。

▲nike照片。（圖／美聯社、翻攝自IG@tomsachs、@travisscott、@jacquemus、@stéphaneashpool、@erlsn.acr）

9.Stéphane Ashpool

主理品牌Pigalle。Pigalle是法國潮牌，去年為了替FIBA世界盃助陣，Nike攜手Pigalle於主辦城市北京打造一座全新的籃球場。雙方的合作系列則在近期正式開賣。

▲nike照片。（圖／美聯社、翻攝自IG@tomsachs、@travisscott、@jacquemus、@stéphaneashpool、@erlsn.acr）

10.Tom Sachs

紐約當代藝術家。與Nike共同打造的Mar Yard系列，每雙於轉售市場中的價格都高得嚇人，因此雙方有新鞋款發售時，總會引起大量的排隊人潮。

▲nike照片。（圖／美聯社、翻攝自IG@tomsachs、@travisscott、@jacquemus、@stéphaneashpool、@erlsn.acr）

11.Jacquemus

主理品牌Jacquemus。Jacquemus是一名時裝設計師，去年以迷你包款Le Chiquito走紅全球，不過，目前他與Nike未有合作關係，但雙方後續是否會推出聯名，著實讓人期待。

▲nike照片。（圖／美聯社、翻攝自IG@tomsachs、@travisscott、@jacquemus、@stéphaneashpool、@erlsn.acr）

12.Virgil Abloh

主理品牌Off-White。Virgil Abloh絕對是Nike現階段最重要的合作夥伴，雙方自推出「The Ten」聯名系列後，其主打設計「解構」便成為近年的主流，後續也為Virgil Abloh開啟入主Louis Vuitton男裝創意總監的機會。

▲nike照片。（圖／品牌提供）

13.Travis Scott

饒舌歌手。去年他與Nike、Jordan Brand推出多雙膾炙人口的球鞋，並且都以個人廠牌Cactus Jack為主打設計，而雙方今年也將持續合作。

▲nike照片。（圖／美聯社、翻攝自IG@tomsachs、@travisscott、@jacquemus、@stéphaneashpool、@erlsn.acr）

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關鍵字：

Nike, 藤原浩, VirgilAbloh, G-Dragon, 陳冠希, TravisScott, 東京奧運, 全明星, Drake, CynthiaLu, Yoon, AdwoaAboah, ErrolsonHugh, StéphaneAshpool, TomSachs, Jacquemus, Off-White, LV, Peaceminusone, FragmentDesign
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