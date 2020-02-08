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一瓶萬用的美容油CP值超高！7大神奇用法你知道幾個？

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▲美容油補圖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@guerlain）

記者張毓容／台北報導　

每到寒冷乾燥的秋冬，大家就會紛紛想起美容油的好，但其實美容油不只有秋冬能用，擁有超多用途的美容油春夏也很適合，不僅可用來護膚、提升保濕滋潤度，更能用在頭髮、唇上、指緣等7大多元用法，買一瓶從頭到腳都能用，猶如擁有多種功能護膚品，根本堪稱CP值最高的保養品。

▲美容油7大神奇用法補圖。（圖／翻攝IG）

▲肌膚特別乾燥的時候，可將手邊護膚品混入美容油提升滋潤度。（圖／翻攝IG@neomorganics）

1.混搭原有保養品

有些人因預算關係或是懶得換，春夏使用的保養品直接延續到秋冬用，但就發現保濕滋潤度不夠，這時可利用美容油添加在手邊慣用的精華液、乳液或乳霜中，充分混勻後再塗上，可幫助提升潤澤度，更軟化肌膚紋理，讓皮膚充滿豐潤彈力感。

2.當作前導提升後續吸收

臉部十分乾燥或吸收力不佳時，可直接於清潔或化妝水後取用美容油於掌心溫熱再塗抹於臉部按摩，快速安撫、潤澤肌膚，幫助提升後續保養吸收。

▲美容油7大神奇用法補圖。（圖／翻攝IG）

▲可將美容油滴在化妝水沾濕的化妝棉上，濕敷在特別乾燥的局部。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

3.搭配化妝水濕敷

很多女生喜歡用化妝水濕敷幫助肌膚補水，下次試試在浸濕化妝水的化妝棉上滴上2～3滴美容油濕敷在特別乾燥的局部，拿下後再輕擦全臉，不僅能幫助緩解乾荒，肌膚更會亮起來。

▲美容油7大神奇用法補圖。（圖／翻攝IG）

▲太乾不好上的粉底液可加入1、2滴美容油，妝感服貼又透亮。（圖／翻攝IG@banilaco_official）

4.讓底妝更服貼有光澤

每個人的肌膚狀態會隨著季節氣候轉變、飲食習慣、睡眠、壓力等眾多因素變化，有時候肌膚特別乾，慣用的粉底用起來卡粉不服貼，或是不小心買錯粉底，太乾燥不適合你的膚質，可先取適量粉底液於手上再加入1～2滴美容油，均勻混合後再上妝，乾燥粉感立即消失，妝感變得服貼透亮又有光澤。不論是大乾皮但又想用高遮瑕的底妝，或是想讓手邊的霧面底妝多點光澤感，都很適合這樣用。

5.柔潤唇部肌膚

美容油除了可用在臉上，嘴上也能用！取少量美容油在唇部上輕柔畫圈按摩，修護柔軟唇部肌膚，唇部非常乾燥還起皮的人可以再加上用熱毛巾輕敷的步驟。

▲美容油7大神奇用法補圖。（圖／翻攝IG）

▲在髮膜混入美容油可幫助提升滋潤髮梢效果。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

6.提升護髮效果

可在使用髮膜護髮時，在適量髮油內滴入幾滴美容油，可提升滋潤髮梢效果。

7.當作指緣油

手邊的指緣油剛好用完？或是不想花錢買指緣油？可運用質地較輕盈、好吸收的美容油塗抹於指緣，潤澤平滑指緣肌膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美容油, 精華油, 使用法, 用法, 秘訣, 多功能
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