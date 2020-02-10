Dappei／短版皮衣過時了！3款「寬版皮革外套」更好搭　試試高調亮色系

文字。 圖片／Dappei
許多人對於皮衣的印象，或許還停留在黑色、窄版的 Perfecto、Racer Jacket 與 Bomber Jacket 等款式，但其實時裝周早開始翻玩各種皮革元素，無論為亮面的、鮮豔的、寬版的都已漸漸從觸不可及的高級時尚轉入街頭時尚中，如果你正想購入一件皮衣外套的話，一定要看看 Dappei 寫的這篇！
黑色寬版款
黑色皮衣不論對於穿搭初學者或時尚高端者來說都相當好搭，但若最近想入手皮衣的話，不妨先考慮這種寬版的款式，會更貼近時下的潮流感，且能在外套中塞下更為厚重的衣服，也不會讓你感到肢體活動不方便，選擇有腰帶的款式就不怕無法顯現身體曲線，裡面內搭一件高領毛衣就相當好看。
皮革西裝外套
皮革製的西裝外套怎麼能錯過？比起非皮革製的款式，亮面的材質加上略為鮮豔的色調讓人更加離不開目光，或是直接將外套作為上衣，下擺露出些許的短裙也不錯。動物紋中長靴、貓眼墨鏡、皮革小包都是能提升穿搭質感的單品。
皮革風衣
以前似乎只會在電影中看到特務穿著黑色皮革風衣，神秘又充滿魅力。但最近也有不少 KOL 或於時裝周看見模特著用非黑色的皮革風衣，下擺營造的飄逸與垂墜感相當迷人，選搭同色系單品不容易出錯，若想跳脫同色系穿搭，也能利用對比色、互補色、相近色手法來穿搭。
Dappei 結語：
今年發現各種皮革外套的色彩變得鮮豔無比，和以往幾乎被黑色充斥的版面相差甚遠，搭編也想趕緊入手一款寬版款式的皮衣了呢！
文字編輯：Ladybird
買皮衣後必看！今年就用「皮衣穿搭」稱霸秋冬，加乘 5 種單品提升衣著質感展現個人魅力！沒有一件「皮衣」就算白活！10 分鐘了解皮衣的歷史與發展，感覺離時尚又更近一步了！
Dappei