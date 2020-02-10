fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／短版皮衣過時了！3款「寬版皮革外套」更好搭　試試高調亮色系

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

文字。 圖片／Dappei

▲皮衣。（圖／DAPPEI提供）

許多人對於皮衣的印象，或許還停留在黑色、窄版的 Perfecto、Racer Jacket 與 Bomber Jacket 等款式，但其實時裝周早開始翻玩各種皮革元素，無論為亮面的、鮮豔的、寬版的都已漸漸從觸不可及的高級時尚轉入街頭時尚中，如果你正想購入一件皮衣外套的話，一定要看看 Dappei 寫的這篇！

黑色寬版款

黑色皮衣不論對於穿搭初學者或時尚高端者來說都相當好搭，但若最近想入手皮衣的話，不妨先考慮這種寬版的款式，會更貼近時下的潮流感，且能在外套中塞下更為厚重的衣服，也不會讓你感到肢體活動不方便，選擇有腰帶的款式就不怕無法顯現身體曲線，裡面內搭一件高領毛衣就相當好看。

▲皮衣。（圖／DAPPEI提供）

photo source：12

皮革西裝外套

皮革製的西裝外套怎麼能錯過？比起非皮革製的款式，亮面的材質加上略為鮮豔的色調讓人更加離不開目光，或是直接將外套作為上衣，下擺露出些許的短裙也不錯。動物紋中長靴、貓眼墨鏡、皮革小包都是能提升穿搭質感的單品。

▲皮衣。（圖／DAPPEI提供）

photo source：12

皮革風衣

以前似乎只會在電影中看到特務穿著黑色皮革風衣，神秘又充滿魅力。但最近也有不少 KOL 或於時裝周看見模特著用非黑色的皮革風衣，下擺營造的飄逸與垂墜感相當迷人，選搭同色系單品不容易出錯，若想跳脫同色系穿搭，也能利用對比色、互補色、相近色手法來穿搭。

▲皮衣。（圖／DAPPEI提供）

photo source：12

Dappei 結語：

今年發現各種皮革外套的色彩變得鮮豔無比，和以往幾乎被黑色充斥的版面相差甚遠，搭編也想趕緊入手一款寬版款式的皮衣了呢！

文字編輯：Ladybird

買皮衣後必看！今年就用「皮衣穿搭」稱霸秋冬，加乘 5 種單品提升衣著質感展現個人魅力！

沒有一件「皮衣」就算白活！10 分鐘了解皮衣的歷史與發展，感覺離時尚又更近一步了！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 皮衣
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

2020年美容SPA推薦！千元享受貴婦級　從小臉到身心舒壓通通找得到 Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍 「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物 5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛 被渣男分手要求「花妳身上的錢全還來」　毒話分析：一個人心窮就沒救了 「迪士尼櫻花季」情人節浪漫登場！與奇奇蒂蒂、小鹿班比一起甜蜜野餐去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面