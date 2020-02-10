Dappei／短版皮衣過時了！3款「寬版皮革外套」更好搭　試試高調亮色系

黑色寬版款

黑色皮衣不論對於穿搭初學者或時尚高端者來說都相當好搭，但若最近想入手皮衣的話，不妨先考慮這種寬版的款式，會更貼近時下的潮流感，且能在外套中塞下更為厚重的衣服，也不會讓你感到肢體活動不方便，選擇有腰帶的款式就不怕無法顯現身體曲線，裡面內搭一件高領毛衣就相當好看。

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皮革西裝外套

皮革製的西裝外套怎麼能錯過？比起非皮革製的款式，亮面的材質加上略為鮮豔的色調讓人更加離不開目光，或是直接將外套作為上衣，下擺露出些許的短裙也不錯。動物紋中長靴、貓眼墨鏡、皮革小包都是能提升穿搭質感的單品。

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皮革風衣

以前似乎只會在電影中看到特務穿著黑色皮革風衣，神秘又充滿魅力。但最近也有不少 KOL 或於時裝周看見模特著用非黑色的皮革風衣，下擺營造的飄逸與垂墜感相當迷人，選搭同色系單品不容易出錯，若想跳脫同色系穿搭，也能利用對比色、互補色、相近色手法來穿搭。

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