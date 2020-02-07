fb ig video ETtoday search mobile

贊達亞露超狂鉛筆腿亮相FENDI　間接合體緋聞男友「一句話」閃瞎

> >

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲贊達亞科爾曼（右）出席FENDI 麥迪遜大道精品店發表，與品牌執行長Serge Brunschwig合照。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

贊達亞科爾曼（Zendaya）昨（6日）出席FENDI 麥迪遜大道精品店發表，運用2020春夏格紋短褲搭配綁帶膝上靴，露出纖細美腿，高衣Q獲得認可，而同場受邀嘉賓更有贊達亞緋聞男友Jacob Elordi，兩人間接合體格外引發外媒關注。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲贊達亞科爾曼露纖細美腿，大地色系搭配呼應品牌暖陽靈感。（圖／品牌提供）

贊達亞科爾曼超高衣Q早已被外界肯定，身為FENDI品牌好友，昨日出席麥迪遜大道精品店發表，難得以中分髮型亮相的她，這回換上2020春夏新裝針織毛線外套，內搭格紋襯衫與短褲相融合，大地色系的搭配相當療癒，以呼應品牌本季沉浸在義大利日出的暖陽中的靈感發想。視線向下移動，更踩著一雙性感綁帶膝上靴，即便全身包緊緊只露出大腿區域，仍是令人難以抗拒。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲日前與贊達亞傳出緋聞的澳大利亞演員Jacob Elordi也在受邀名單中。（圖／品牌提供）

而另類亮點就屬日前與贊達亞傳出緋聞的澳大利亞演員Jacob Elordi（雅各艾洛迪），恰好也受邀參加本次活動，兩人雖然沒有公開合照，卻也間接合體製造不少話題，提及此事雅各艾洛迪僅用一句話草草帶過：「她是很棒的演員。」為兩人更添神秘色彩。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲《Solar Dream》為主題的男女裝以互動式數位裝置實體展示。（圖／品牌提供）

焦點回到品牌活動上，此次亮相了以《Solar Dream》為主題的男女裝，且以互動式數位裝置實體展示，充滿春光明媚的配色從一縷淺粉色、蜜金色及山核桃色當中，湧現出一股陽光氣息，同時運用生動印花展開奇妙發想。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

贊達亞科爾曼, Zendaya, FENDI, 麥迪遜大道, 精品店, Jacob Elordi
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

泡完溫泉就來北投休息！推薦4家充滿風情與在地特色的咖啡館

泡完溫泉就來北投休息！推薦4家充滿風情與在地特色的咖啡館

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

IKEA絕版品出清優惠　雙人純棉被套組不到500元有點狂！

IKEA絕版品出清優惠　雙人純棉被套組不到500元有點狂！

IU新畫報變身溫柔小女人，奶油杏桃唇超氣質　6支同款口紅必須筆記 12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大 香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕 益生菌提升保護力！4種「NG吃法」請避開　千萬別配飲料 情人節送迪士尼準沒錯！米奇米妮情侶杯、小熊維尼藏巧克力告白最浪漫 朴敘俊「栗子頭」尬丁海寅　一個重點MAN味硬是多一截 Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面