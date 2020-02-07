贊達亞露超狂鉛筆腿亮相FENDI　間接合體緋聞男友「一句話」閃瞎

▲贊達亞科爾曼（右）出席FENDI 麥迪遜大道精品店發表，與品牌執行長Serge Brunschwig合照。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

贊達亞科爾曼（Zendaya）昨（6日）出席FENDI 麥迪遜大道精品店發表，運用2020春夏格紋短褲搭配綁帶膝上靴，露出纖細美腿，高衣Q獲得認可，而同場受邀嘉賓更有贊達亞緋聞男友Jacob Elordi，兩人間接合體格外引發外媒關注。

▲贊達亞科爾曼露纖細美腿，大地色系搭配呼應品牌暖陽靈感。（圖／品牌提供）

贊達亞科爾曼超高衣Q早已被外界肯定，身為FENDI品牌好友，昨日出席麥迪遜大道精品店發表，難得以中分髮型亮相的她，這回換上2020春夏新裝針織毛線外套，內搭格紋襯衫與短褲相融合，大地色系的搭配相當療癒，以呼應品牌本季沉浸在義大利日出的暖陽中的靈感發想。視線向下移動，更踩著一雙性感綁帶膝上靴，即便全身包緊緊只露出大腿區域，仍是令人難以抗拒。

▲日前與贊達亞傳出緋聞的澳大利亞演員Jacob Elordi也在受邀名單中。（圖／品牌提供）

而另類亮點就屬日前與贊達亞傳出緋聞的澳大利亞演員Jacob Elordi（雅各艾洛迪），恰好也受邀參加本次活動，兩人雖然沒有公開合照，卻也間接合體製造不少話題，提及此事雅各艾洛迪僅用一句話草草帶過：「她是很棒的演員。」為兩人更添神秘色彩。

▲《Solar Dream》為主題的男女裝以互動式數位裝置實體展示。（圖／品牌提供）

焦點回到品牌活動上，此次亮相了以《Solar Dream》為主題的男女裝，且以互動式數位裝置實體展示，充滿春光明媚的配色從一縷淺粉色、蜜金色及山核桃色當中，湧現出一股陽光氣息，同時運用生動印花展開奇妙發想。

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