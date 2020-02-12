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Nike破紀錄跑鞋再進化　加入Air Zoom氣墊，挑戰國際田總底線

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編輯／Duke

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%是去年推出的鞋款，穿上這雙跑鞋的職業跑者屢次打破紀錄，這導致許多運動員向國際田徑總會（IAAF）投訴，要求田徑總會調查鞋款是否有不公平優勢。經調查後，田徑總會宣布不會禁止跑者著用，但有一些條件要Nike遵守，且需經過審查才能於比賽中著用，不過，Nike怎麼可能乖乖聽話。近期Nike為了備戰東京奧運，正式發布了進化的ZoomX Vaporfly NEXT%，並取名為Air Zoom Alphafly NEXT%。

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲備戰東京奧運，Nike正式發布Air Zoom Alphafly NEXT%。（圖／翻攝自Nike官網）

原來新款的Nike Air Zoom Alphafly NEXT%，並沒有違反田徑總會制定的條件，因為該跑鞋為ZoomX Vaporfly NEXT%的延伸款，僅對中底科技、碳纖維面板以及編織鞋面進行提升，像是對加厚ZoomX泡棉與增加兩個Air Zoom氣墊，碳纖維面板改為訂製，編織鞋面由VaporWeave換成更透氣與堅韌的Atomknit，完全符合不再有新技術、發售至少四個月的標準。

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Nike Air Zoom Alphafly NEXT%為ZoomX Vaporfly NEXT%的延伸款。（圖／翻攝自Nike官網）

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲採用加厚的ZoomX泡棉搭配兩個Air Zoom氣墊。（圖／翻攝自Nike官網）

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲nike新款跑鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲碳纖維面板改為訂製，編織鞋面由VaporWeave換成更透氣與堅韌的Atomknit。（圖／翻攝自Nike官網）

根據Nike官網釋出的訊息，Nike Air Zoom Alphafly NEXT%將會在2／29優先提供給Nike會員，定價則尚未公布。

此外，Nike於紐約時裝周發布的東京奧運商品中，出現許多全新設計的聯名鞋款，如Off-White、MMW（Matthew M Williams ）、Sacai、Ambush、Undercover等，這些鞋款都預計在今年發售，不曉得大家有沒有看到喜愛的鞋款呢？

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關鍵字：

Nike, ZoomX, Vaporfly, NEXT%, 國際田徑總會, 禁止, AirZoom, Alphafly, 紐約時裝周, Off-White, MMW, Sacai, Ambush, Undercover
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