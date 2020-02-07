DIOR「你和我」雙主石珠寶超霸氣　指骨鍊戒引領穿戴新風潮　

▲DIOR ET MOI高級珠寶系列祖母綠與孔雀石戒指（左），粉紅藍寶石與蛋白石戒指。（圖／DIOR提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

一件珠寶有雙主石，該是什麼華美模樣？DIOR珠寶創意總監 Victoire de Castellane再次予時尚迷驚喜，推出在法文意為「你和我」的DIOR ET MOI高級珠寶系列，大膽為不同顏色與切割的寶石配對呼應雙生概念，輔以珠寶工坊獨家調製15種色彩的真漆，以單色或漸層方式噴塗於金質表層，烘托出彩色寶石的濃郁色澤。

▲DIOR ET MOI TRIBALES綠松石與粉紅藍寶石指骨鍊戒。



DIOR ET MOI高級珠寶系列共有指間戒、手環、項鍊、耳環等39件作品，在DIOR珠寶世界中，寶石的組合沒有侷限，可以是祖母綠配上同色調的孔雀石，抑或粉紅藍寶石搭蛋白石構成指間戒，當中最獨特是鑲綠松石與粉紅藍寶石的指骨鍊戒，發揮佩戴創意以直向設計於指頭上放閃。

▲79.95克拉梨形蛋面切割澳大利亞白色蛋白石與鑽石項鍊（左），6.03克拉黑色蛋白石與珍珠不對稱耳環。



▲Dior運用彩漆襯托彩寶的明豔濃郁色澤。

蛋白石向來是Victoire de Castellane 最喜愛的寶石之一，在DIOR ET MOI高級珠寶系列有不少蛋白石設計，周圍襯托美鑽或漸層色調的彩漆，襯托蛋白石獨特的絢麗游彩，一款梨形蛋面切割澳大利亞白色蛋白石項鍊，主石重達79.95克拉，是難得的大克拉數的蛋白石傑作。

▲蕭邦鑲嵌2顆分別重6.4克拉和6.3克拉祖母綠式切割祖母綠以及分別重25.6克拉和25.2克拉八角形切割祖母綠耳環（左），5.1克拉莫桑比克紅寶石鑽戒。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）近期也公開聯合總裁兼藝術總監卡羅琳‧舍費爾蒐羅的珍貴寶石，包括重達21.04克拉且未經熱處理的藍寶石、未經熱處理的梨形切割鴿血色紅寶石、兩顆32.16克拉和39.80克拉祖母綠的耳環等，她為彰顯天然寶石之美，主張省去繁冗的裝飾或花邊，因此以簡潔的戒指與耳環設計為主。