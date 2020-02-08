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Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲髮型 。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

每到過年前後沙龍的生意總是很好，想換髮型的你跟設計師預約好時間卻在猶豫要換什麼髮型嗎？在換髮型之前除了要考慮流行之外，也要想想是不是適合自己的臉型，若是天生臉比較圓的女孩不要氣餒，因為臉圓不等於臉大，只是臉長等於臉寬造成視覺上的錯覺，想知道圓臉適合什麼髮型嗎？跟著 Dappei 一起看下去吧！

▎八字瀏海

剪了八字瀏海根本就像是施了小臉術一般神奇，長捲的外勾瀏海散發溫柔婉約的氣質，同時修飾臉型，八字瀏海的重點在於根部燙高，散發著自然蓬鬆感，視覺上臉會比較長，也因為八字瀏海比較長所以可以隨心情將瀏海勾耳後或往上撥，看了讓人怦然心動。

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲八字瀏海。（圖片來源1圖片來源2

▎氧氣瀏海 or 空氣瀏海

若你還是不習慣露額頭也沒關係，試試空氣瀏海與氧氣瀏海吧！兩種瀏海最大的差別就是氧氣瀏海比空氣瀏海更厚一些，但也不會到傳統妹妹頭那麼厚重，圓臉女孩要小心妹妹頭這個地雷，它讓你變得臉短又無法顯瘦，想要營造空氣感又懶的整理可以直接請設計師幫你燙瀏海，能維持比較長一段時間。

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲氧氣瀏海、空氣瀏海。（圖片來源1圖片來源2圖片來源3

▎鮑伯頭

如果想剪短髮的話，搭編推薦鮑伯頭！最好是選有厚度的鮑伯頭再配上較長的瀏海，或是瀏海不能剪得太齊，否則會使臉變得更圓，況且近幾年短髮超流行，大家剪過短髮後紛紛直呼回不去長髮。此外，燙點捲度的鮑伯頭顯得年輕可愛，讓人忍不住多看你兩眼！

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲剪鮑伯頭的時候可以跟設計師說要前面留長，修飾臉部線條。圖片來源1圖片來源2圖片來源3

▎中長髮

中長髮是最不挑髮質的！即使只靠捲梳、電棒也能呈現很好的內彎效果，以下巴為基準 5 到 10 公分，打造出清純的感覺，中長髮再露出額頭更能將臉部比例「拉長」，推薦給不敢直接剪短髮的你。

▲髮型 。（圖／dappei提供）

▲中長髮。（圖片來源

Dappei 結語：

圓臉女孩在髮型上還是有很多選擇的，快捨棄厚重的長髮，投奔短髮或中長髮的懷抱吧！女孩們要勇於嘗試新髮型、髮色，將圓臉的劣勢轉為優勢。

文字編輯：Diphylleia ／封面來源：123

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 髮型, 瀏海
fashion.net

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