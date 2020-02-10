Dior超狂情人節禮盒男女都愛！產品、色號任你選　加送香檳限量200組

▲Dior繼「愛戀印記珍藏版 」藍星唇膏後，再打造3款包含男士組的情人節限定禮盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



記者張毓容／台北報導

為迎接西洋情人節的到來，各大美妝品牌紛紛打造限定商品搶佔美妝控的心，而Dior迪奧繼先行推出浮雕著滿滿「love」字樣的藍星唇膏引起熱議後，在情人節前夕更特別集結2020剛上市的人氣香氛及眾多經典熱賣商品，獻上3款限定禮盒，有彩妝、有香氛，還有男士套裝組，不管是男生、女生的送禮需求全都顧到了。最棒的是，禮盒內的粉底、唇膏類產品可自由任選色號，完全不用怕買到不喜歡的顏色！

Dior 3款限定情人節禮盒中共有2款是女性香氛、彩妝組，另一組為男士組，皆限量200個，不僅有特別限定包裝，禮盒內更都附有一瓶迷你香檳或威士忌，讓浪漫氣息更加溫。

▲Dior 微醺共舞禮盒，NT$5,850。（圖／記者張毓容攝）



「微醺共舞禮盒」是有著浪漫甜美香氣的香氛組，緞帶愛心圖騰設計的包裝禮盒內含有今年剛推出的全新「Miss Dior漫舞玫瑰淡香水100ml」，連許多女星都愛用的Dior經典「癮誘粉漾潤唇膏」（色號任選）以及一瓶「迷你酩悅香檳200ml」，將屬於情人節的玫瑰、粉紅、愛情等元素全集合。

▲Dior 真愛永恆禮盒，NT$5,600。（圖／記者張毓容攝）



可幫你打造出無瑕美肌的「真愛永恆禮盒」同樣以限定的緞帶愛心圖騰禮盒包裝，集結了人氣粉底產品「超完美持久粉底液」、「超完美柔霧光氣墊粉餅 SPF35/PA+++」、藍星系列或超惹火系列唇彩一支，及一瓶「迷你酩悅香檳200ml」，粉底、氣墊、唇彩色號都可任選，自由挑選適合自己的完美底妝色和唇色，甚至先前推出的情人節「愛戀印記珍藏版 藍星唇膏」也可挑選，美妝控們可趁機買起來！

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▲Dior 紳愛微醺禮盒，NT$5,100。（圖／記者張毓容攝）



除了女孩們喜愛的香氛、彩妝組，Dior也專為男士打造了情人節限量禮盒，不僅禮盒內容物自行挑選，還搭配了從禮盒、包裝緞帶到手提紙袋整套超有質感的限定包裝服務，讓女孩們不用為另一半的禮物大傷腦筋。

「紳愛微醺禮盒」可自由挑選任一Dior男香（100ml）、任一男士身體系列產品一瓶，並附贈「格蘭傑勒桑塔威士忌50ml」迷你瓶，讓另一半也能享受「被寵愛」的喜悅。

▲於限定櫃點消費滿額，可享獨家情人節禮盒包裝服務。（圖／記者張毓容攝）



三款限定禮盒皆於即日起至2月14日期間，於限定櫃點販售。此外，Dior也同步推出獨家情人節禮盒包裝服務，凡於活動期間消費滿NT$4,000（需含一香氛或彩妝產品），即可享有限量Dior情人節粉色緞帶和限定貼紙的禮盒包裝。

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