fb ig video ETtoday search mobile

Dior超狂情人節禮盒男女都愛！產品、色號任你選　加送香檳限量200組

> >

▲Dior情人節禮盒。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior情人節禮盒　產品、色號任你選。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior繼「愛戀印記珍藏版 」藍星唇膏後，再打造3款包含男士組的情人節限定禮盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）
記者張毓容／台北報導

為迎接西洋情人節的到來，各大美妝品牌紛紛打造限定商品搶佔美妝控的心，而Dior迪奧繼先行推出浮雕著滿滿「love」字樣的藍星唇膏引起熱議後，在情人節前夕更特別集結2020剛上市的人氣香氛及眾多經典熱賣商品，獻上3款限定禮盒，有彩妝、有香氛，還有男士套裝組，不管是男生、女生的送禮需求全都顧到了。最棒的是，禮盒內的粉底、唇膏類產品可自由任選色號，完全不用怕買到不喜歡的顏色！

Dior 3款限定情人節禮盒中共有2款是女性香氛、彩妝組，另一組為男士組，皆限量200個，不僅有特別限定包裝，禮盒內更都附有一瓶迷你香檳或威士忌，讓浪漫氣息更加溫。

▲Dior情人節禮盒　產品、色號任你選。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 微醺共舞禮盒，NT$5,850。（圖／記者張毓容攝）

「微醺共舞禮盒」是有著浪漫甜美香氣的香氛組，緞帶愛心圖騰設計的包裝禮盒內含有今年剛推出的全新「Miss Dior漫舞玫瑰淡香水100ml」，連許多女星都愛用的Dior經典「癮誘粉漾潤唇膏」（色號任選）以及一瓶「迷你酩悅香檳200ml」，將屬於情人節的玫瑰、粉紅、愛情等元素全集合。

▲Dior情人節禮盒　產品、色號任你選。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 真愛永恆禮盒，NT$5,600。（圖／記者張毓容攝）

可幫你打造出無瑕美肌的「真愛永恆禮盒」同樣以限定的緞帶愛心圖騰禮盒包裝，集結了人氣粉底產品「超完美持久粉底液」、「超完美柔霧光氣墊粉餅 SPF35/PA+++」、藍星系列或超惹火系列唇彩一支，及一瓶「迷你酩悅香檳200ml」，粉底、氣墊、唇彩色號都可任選，自由挑選適合自己的完美底妝色和唇色，甚至先前推出的情人節「愛戀印記珍藏版 藍星唇膏」也可挑選，美妝控們可趁機買起來！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲Dior情人節禮盒　產品、色號任你選。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 紳愛微醺禮盒，NT$5,100。（圖／記者張毓容攝）

除了女孩們喜愛的香氛、彩妝組，Dior也專為男士打造了情人節限量禮盒，不僅禮盒內容物自行挑選，還搭配了從禮盒、包裝緞帶到手提紙袋整套超有質感的限定包裝服務，讓女孩們不用為另一半的禮物大傷腦筋。

「紳愛微醺禮盒」可自由挑選任一Dior男香（100ml）、任一男士身體系列產品一瓶，並附贈「格蘭傑勒桑塔威士忌50ml」迷你瓶，讓另一半也能享受「被寵愛」的喜悅。

▲Dior情人節禮盒　產品、色號任你選。（圖／記者張毓容攝）

▲於限定櫃點消費滿額，可享獨家情人節禮盒包裝服務。（圖／記者張毓容攝）

三款限定禮盒皆於即日起至2月14日期間，於限定櫃點販售。此外，Dior也同步推出獨家情人節禮盒包裝服務，凡於活動期間消費滿NT$4,000（需含一香氛或彩妝產品），即可享有限量Dior情人節粉色緞帶和限定貼紙的禮盒包裝。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

美妝, 彩妝, 情人節, 限定, Dior, 迪奧, 禮盒, 香氛, 男士
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛

5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛

奧斯卡／史嘉蕾喬韓森「銀線纏胸」搶影后　小丑未婚妻透視蕾絲全場最辣 Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍 請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物 3種「職場小人」快遠離　別浪費光陰在他們身上 「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 用樂高拼出「真的大樓」！丹麥打卡新地標　在這裡上班也太幸福 電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面