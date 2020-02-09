福原愛的眼淚哲學每個女孩都受用：學會「算了吧」讓妳更快樂

▲福原愛的眼淚哲學，每個女孩都受用。（圖／三采提供）

編輯 ／Ann

大家印象中的福原愛，是一個成功的桌球選手、溫暖的媽媽、台灣媳婦，然而福原愛3歲9個月就開始打桌球，在全日本及媒體關注目光下成長，種種歷程讓她在此次新書中分享眼淚哲學：「學會『算了吧』，人生會更快樂」。

▲福原愛感謝眼淚才能讓她變強。（圖／三采提供）

沒有這些眼淚，我不會想成為更強的人

球場上專注果決、球場下爽朗直率，除了好成績，「愛哭」幾乎是球迷對福原愛的不二記憶點，然而對於眼淚，福原愛卻有不一樣的解讀：「我從不覺得『哭』，就代表脆弱。我到現在都覺得，如果沒有這些哭泣的時刻，我不會想要成為『更強的人』。」

▲運動選手更要知道「算了」的價值。（圖／三采提供）

學會『算了吧』，人生會更快樂。

相較於對於球場上拚盡全力的執著，私底下的福原愛常說的口頭禪卻是「算了吧」。在每場比賽中永不放棄的她，如此灑脫而坦然的處世哲學，其實全是來自漫長的運動員生涯的領悟：「運動選手最常面對的情況，就是已經拚了命地努力也未必會得到好結果；如果學不會笑一笑說聲『算了』，那職業選手這條路恐怕無法走得長遠。」

▲福原愛曾因愛漂亮被貼上「不像運動選手」的標籤。（圖／三采提供）

我希望能光明磊落地被看見

愛漂亮的福原愛也曾因為喜愛戴著粉絲送的髮夾等飾品上場而被貼上「不像運動選手」的標籤，連18歲時僅僅打了耳洞，都成了各家報導的大新聞；輸球的時候更因此被質疑「那麼重視打扮，有認真比賽嗎？」面對龐大的輿論壓力，福原愛也曾想過是否該順應他人眼光，卻在影響表現後重新找回自己：「我們常希望自己不要違背他人的期待，卻忘了生命中最重要的是無愧於己心。」

▲不管怎樣的哭法，我都準備好了（口述：福原愛 文字：彭薇霓 攝影：篠山紀信）。（圖／三采提供）

★書名：不管怎樣的哭法，我都準備好了：從女孩到女人，福原愛的眼淚哲學

★作者： 福原愛、彭薇霓

★出版社：三采出版

★出版日期：2020年2月7日

★建議售價：新台幣380元



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