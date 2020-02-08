紀念永遠的黑曼巴！Kobe公仔套裝重現招牌灌籃姿勢＋雙背號

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今年1／26是令球迷悲傷的日子，因為湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）搭乘直升機時發生墜毀意外，Kobe與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）等九人不幸罹難，為此香港玩具製造商ENTERBAY，特地將先前發售的Real Masterpiece NBA系列作品「Kobe Bryant」重塑，以紀念這位驟逝的湖人傳奇球星。

▲ENTERBAY將先前發售的Real Masterpiece NBA系列作品「Kobe Bryant」進行重塑。（圖／翻攝自ENTERBAY官網）

重新塑造的Kobe Bryant公仔組合，全身共有30個可動關節，尺寸大小為1：6，頭部表情分別為「新秀賽季」以及「最終賽季」，而球衣為當時所穿的「8號」與「24號」，最後再搭配Adidas Carzy 8（KB8）和Nike Kobe 11 Elite Low球鞋來完美還原Kobe的身形比例。另外，ENTERBAY還在這次的組合包中，加入Kobe最後一場比賽的黑曼巴日T-Shirt。如此貼心的舉動，球迷看到後，肯定會相當感動。

▲全身共有30個可動關節，尺寸大小為1：6。（圖／翻攝自ENTERBAY官網）







▲頭部表情為新秀賽季與最終賽季，而球衣是當時所穿的8號以及24號。（圖／翻攝自ENTERBAY官網）







▲Adidas Carzy 8（上）和Nike Kobe 11 Elite Low（下）。（圖／翻攝自Goat、StockX）







▲Kobe最後一場比賽的黑曼巴日T-Shirt。（圖／翻攝自ENTERBAY官網）

ENTERBAY表示，目前Kobe Bryant公仔組合已經可以在官網預購，當中除了兩隻公仔以外，還會附上黑曼巴日T-Shirt、可更換手型、全明星賽最有價值球員獎杯以及黃色護腕，定價為美金399元（約台幣12,000元）。

▲附上黑曼巴日T-Shirt、可更換手型、全明星賽最有價值球員獎杯以及黃色護腕。（圖／翻攝自ENTERBAY官網）

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