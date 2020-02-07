紐約直播／rag ＆ bone思考地球怎麼了　2／8早上8點看秋冬秀

▲rag & bone在紐約時裝周發表2020秋冬系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

武漢肺炎疫情延燒，讓許多原訂前往2020秋冬紐約時裝周的名人、編輯取消行程，但大秀照樣一場接一場，台灣時間2月8日早上8點，rag & bone登場，這種時刻最適合宅在家，準時點開連結看直播，零時差又健康安全。

▲距離開秀越來越近，準備工作緊鑼密鼓。（圖／翻攝rag & bone IG）

距離開秀越來越近，rag & bone在IG上分享創辦人Marcus Wainwright的心情與看法，也許能嗅出一些關於新系列的蛛絲馬跡，他說：「我希望人們能思考這個世界發生了什麼事，也許跟時尚無關，也許時尚只是一種逃離，身為『人』，我們到底對地球做了什麼，對我來說，這是眼前很重要的事。」

▲rag & bone分享創辦人Marcus Wainwright的心情。（圖／翻攝rag & bone IG）

他也表示受到科技啟發，秀場或活動能與科技結合，2020秋冬秀的預告形象，是一隻蛇的圖案，與服裝之間的關聯，就待開秀揭曉了。rag & bone將在紐約時間2月7日晚上7點（台灣時間2月8日早上8點）舉辦秋冬秀，記得上線感受。