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男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hypebae

俗話說「男女審美大不同」，女孩們應該都很好奇，究竟在男生眼中，什麼樣的單品才是真的好看又時尚呢？現在就公開4樣對男性有著致命吸引力的單品，穿上約會絕對百戰百勝，撩男成功！

1. 緊身針織衫

其實比起露很多的衣服，男生更喜歡若隱若現的感覺，像是絲質襯衫或是緊身針織衫，這類包緊緊卻矜持展露身材的搭配，反而更加分，如果是害怕緊身顯胖的姐妹們，也可以從黑色下手選擇。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

2. 連身吊帶裙

連身吊帶裙是不少女生夏天的首選，其實也是男生很喜歡的單品，不僅能夠展現出肩頸、身材的迷人線條，同時適當裸露，也不會過度性感，是相當加分的搭配。當然初次約會還是要拿捏一下裙子的長度，以免給對方過度裸露的感覺。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

3. 運動背心

應該沒有人不喜歡愛運動的女孩吧，而且運動背心逐漸成為潮流單品，連平常出外逛街也很適合，其實女孩們可以在背心外加上西裝外套，或是長版襯衫，都能有若隱若現的時尚感。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

4. 白色寬鬆襯衫

白襯衫絕對是男生難以抗拒的單品之一，所以不知道穿什麼約會的女孩們，選擇白色單品其實就成功了一半，白色不僅給人舒服的視覺效果，同時也能襯托膚色，另外可以選擇oversized的款式，再搭配一些復古金色單品，就能穿出自己的風格。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

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關鍵字：

襯衫, 吊帶裙, 單品, 時尚, 男生, 情侶, 曖昧
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