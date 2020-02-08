益生菌「早上」吃最有效　營養師：胡亂補充會發胖

▲保健品適量補充，挑對成分最重要。（圖／Unsplash，以下同）

時尚中心／綜合報導

武漢肺炎使大家人心惶惶，除了排隊買口罩保護自己，更多人開始尋求保健品增進免疫力，營養師指出，站在專業觀點，保健品適量補充就好，但挑選前，看清成分很重要，而且要吃對時間，才更有效。

▲優適活滿益9000益生菌（30包/盒），原價1,980元，特價1,299元。點我購買。



腸道是人體最大的免疫器官，只要腸道健康，就不怕病毒來作亂。近來為了增加抵抗力，攝取益生菌已成了全民運動，但營養師提醒，均衡飲食更是健康第一步。

▲攝取過多含糖優酪乳或優格，有致胖疑慮。

優酪乳不能過量

生活中攝取益生菌的途徑多，像是優酪乳和優格都是，但營養師提醒這可能隱藏發胖陷阱，通常瓶上標榜「無額外加糖」，並不代表就沒有糖分，吃過量也會增加體重。

看清楚益生菌成分

營養師表示，吃益生菌就是為了給予腸道好菌，但坊間更多產品加了附加成分，標榜幫助排便、預防泌尿道感染，讓你在吃下好菌之餘，不小心攝取更多不必要成分，不見得能幫助補到足夠好菌。

▲實行每日均衡飲食，幫助腸道製造健康環境。

益生菌要吃對時間

正確攝取益生菌時間應為早上排便後，當壞菌排出、腸道清空之後，再接著補充腸道好菌，維持均衡飲食，這樣能幫助好菌停留在身體久一些。

先幫體內製造健康環境

吃保健品之前，自我飲食習慣也要注意，應避免甜食、油炸、酒和過多加工品，先幫體內製造健康環境，再投入腸道好菌，才能事半功倍。

▲優適活 滿益9000益生菌(30包/盒)，原價1,980元，特價1,299元。點我購買。

►►她們漂亮的秘密