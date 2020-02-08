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丹寧色躍上萬寶龍皮件　公文包都變年輕了

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▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍匠心系列牛仔藍款式有後背包、纖薄公文包與拉鍊式公文夾等款式。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經典不敗的丹寧總予人充滿活力的印象，是每個人衣櫥裡必備的單品之一，此大眾熟悉的色彩躍上萬寶龍（Montblanc）以Saffiano斜紋皮革製作的匠心系列皮件，讓向來正式的纖薄公文包看起來年輕，中性的色彩也吸引女性的目光，小型後背包、卡夾或梳妝包都是討喜選擇。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍匠心系列牛仔藍小型後背包28,500元（左），#146丹寧筆記本2,600元。

萬寶龍匠心系列皮件共推出12款牛仔藍新色配件，包括適合上班使用的纖薄公文包、實用的小型後背包、配備防水內襯的梳妝包、6卡及8卡皮夾、12卡拉鍊式長夾、名片夾、5卡口袋夾、鑰匙圈、筆套等，全換上優雅的藍色調；而更明顯丹寧紋路則運用在拉鍊筆套與筆記本上，還秀出如牛仔褲口袋的車線圖案，別具特色。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍匠心系列牛仔藍大型梳妝包（左）5,800元，8卡皮夾10,900元。

丹寧風吹向配件類，也同樣前進鐘錶圈，歐米茄（OMEGA）為Seamaster海馬Railmaster鐵霸系列推出丹寧錶帶款式，面盤也特別採用刷紋方式呼應，吸引年輕新客的目光。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲歐米茄Seamaster海馬Railmaster鐵霸系列丹寧錶帶款，159,000元。（圖／歐米茄提供）

關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, OMEGA, 歐米茄
fashion.net

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