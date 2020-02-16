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「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme官網

繼《金秘書為何那樣》後，南韓演員朴敘俊近期出演的新劇《梨泰院Class》再度迎來熱烈討論。螢光幕上的他造型多變，從霸道總裁到呆萌可愛的學生都駕馭得宜，但私底下的他，其實是個不折不扣的潮流迷，包括Travis Scott X Air Jordan等大熱鞋款外，就連Supreme X Louis Vuitton（LV）聯名系列也是他的囊中物。

球鞋類

1.Off-White X Converse Chuck Taylor All-Star

由Virgil Abloh設計的Chuck Taylor All-Star，採用半透明材質搭配「VULCANIZED」、「LEFT」、「RIGHT」標語、紅色束帶等Off-White標誌性設計製成。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

2.Off-White X Air Jordan 1歐洲限定

這雙Off-White X Air Jordan 1球鞋，當時僅在歐洲販售，並且採用全白設計，所以鞋面容易泛黃，保養起來相當困難。而身材高挑的朴敘俊，擁有一雙大長腿，所以很適合搭配高筒鞋款。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

3.Travis Scott X Air Jordan 6

採用軍綠色為主調的Travis Scott X Air Jordan 6，擁有滿滿的軍事風，僅需搭配工作褲，或是像朴敘俊一樣，以黑色內搭為主，並運用MA-1飛行外套來完成簡單低調的穿搭。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

4.Travis Scott X Nike Air Force 1 Low

異材質拼接是該鞋款的主打設計，可以利用黑色、卡其、軍綠單品以及配件來搭配。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

5.Yeezy Season 3 Military Boot

這款Yeezy推出的軍靴就不是一般人能駕馭的了，因為該鞋款採高筒設計，如果搭錯單品，很容易顯得比例差，視覺上也會更矮一些。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

服飾類

1.Supreme X Louis Vuitton T-shirt

2017年，Supreme與Louis Vuitton的世紀聯名打破潮流與精品的藩籬，更引發排隊兩星期的大事件。至今該系列依然是Supreme所有聯名中最昂貴的系列。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自Supreme官網）

2.Supreme Box Logo Bandana變形蟲帽T

變形蟲是美國90年代休閒服飾的文化象徵。去年Supreme將變形蟲融入品牌經典的Box Logo，並推出多款配色，像是黑色、黃色、水藍等，而朴敘俊則是入手灰色款。

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

▲朴敘俊鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、StockX、Supreme）

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關鍵字：

朴敘俊, 金秘書為何那樣, 梨泰院Class, 霸道總裁, Off-White, Converse, AirJordan, TravisScott, Nike, AirForce1, Yeezy, Supreme, LouisVuitton, BoxLogo, 變形蟲
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