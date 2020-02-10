比戴口罩更有效！美女營養師：多吃「6大食物」，病菌不來找

▲均衡飲食打造健康腸道，就是提升免疫力第一步。（圖／翻攝自FB/趙函穎營養師的美麗方程式、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

對抗武漢肺炎，除了戴口罩、多洗手、少出入公共場合外。營養師趙函穎提醒，攝取均衡飲食才是健康第一步，搭配充足睡眠、適當運動、放下憂慮才是健康準則。

營養師趙函穎進一步分享，想要提升免疫力，必須遵守均衡健康飲食，六大類食物，缺一不可。

蛋類

人體內的免疫球蛋白，幾乎都是由蛋白質組成，因此很建議補充蛋類，這裡說的蛋類指的是全蛋，全蛋含必需脂肪酸，蛋白和蛋黃都要吃進肚才有用。

豆類

豆類包括毛豆、黃豆和黃豆製品，舉凡豆腐、豆干、豆漿都算。營養師分享，喝豆漿就是最快攝取蛋白質的方式。

海鮮類

海鮮富含低脂高蛋白，特別建議蛤蠣和蚵仔，它們富含鋅，可以幫助提升免疫力，更能保護皮膚鼻黏膜，只要黏膜建構好，就不怕病菌感染。吃素的朋友也可多吃吃堅果類，堅果也有含鋅成分。

水果類

選擇富含維他命C、富含抗氧化效能的水果，像是奇異果、葡萄和莓果類都很好。

全穀類

挑選富含膳食纖維燕麥，容易產生飽腹感，紫米也含有豐富維生素、礦物質，紅豆含有豐富的蛋白質和人體必需的胺基酸。

根莖類

不選精緻澱粉，有致胖疑慮。建議挑選南瓜、地瓜、玉米等，它們雖屬澱粉類，但同時具有纖維質，像是玉米含玉米黃素，可以幫助顧呼吸道。

整體來說，想要提升免疫力，七成靠營養、兩成靠睡眠，一成可靠補充保健品輔助。提醒大家酒類、甜食、炸物、過多加工品必須少吃，必須先製造好的身體環境，補充的好菌或營養才能被身體吸收。

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